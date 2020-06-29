Kanye West ve Gap 10 Yıllık Anlaşma İmzaladı
Kanye West, yarattığı Yeezy markasıyla birlikte başarılı anlaşmalara imza atmaya devam ediyor. Son olarak West, ünlü olmadan önce satış elamanı olarak çalıştığı GAP markası ile 10 yıllık bir işbirliğine adım attı.
Bu anlaşmanın neticesinde ortaya konacak koleksiyona ise “Yeezy Gap” ismi verildi. West ve tasarım ekibinin erkek, kadın ve çocuk için koleksiyon çıkaracağı açıklandıktan sonra GAP’in hisseleri %28.1 arttı.
2021’in ilk yarısında göreceğimiz koleksiyonun; herkes için erişilebilir fiyatlarda modern tasarımlar sunması bekleniyor.
Kanye West’in moda merakının GAP’te çalıştığı yıllarda ortaya çıktığı biliniyor.