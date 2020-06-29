Kanye West ve Gap 10 Yıllık Anlaşma İmzaladı

Kanye West, yarattığı Yeezy markasıyla birlikte başarılı anlaşmalara imza atmaya devam ediyor. Son olarak West, ünlü olmadan önce satış elamanı olarak çalıştığı GAP markası ile 10 yıllık bir işbirliğine adım attı.

Bu anlaşmanın neticesinde ortaya konacak koleksiyona ise “Yeezy Gap” ismi verildi. West ve tasarım ekibinin erkek, kadın ve çocuk için koleksiyon çıkaracağı açıklandıktan sonra GAP’in hisseleri %28.1 arttı.

2021’in ilk yarısında göreceğimiz koleksiyonun; herkes için erişilebilir fiyatlarda modern tasarımlar sunması bekleniyor.

Kanye West’in moda merakının GAP’te çalıştığı yıllarda ortaya çıktığı biliniyor.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için