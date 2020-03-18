Karamsarlık Yok!: COVID-19 Hakkındaki Pozitif Gelişmeler

Tüm dünya olarak COVID-19 / Koronavirüs döneminde çok zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece kendimiz değil, çevremizdekilerin de sağlığından sorumlu olduğumuz bu dönem; negatif haberlerle daha da zor hale geliyor.

Ancak karamsarlığa düşmemelisiniz zira COVID-19/Koronavirüs hastalığı hakkında pozitif gelişmeler de mevcut. İşte onlardan bazıları…

– Çin son koronavirüs hastanesini kapattı. Artık bu hasteneleri desteklemek için yeterli yeni vaka yok.

– Hindistan’daki doktorlar Coronavirüs tedavisinde başarılı oldular. Kullanılan ilaçların kombinasyonu: lopinavir, retonovir, oseltamivir ve klorfenamin. Küresel olarak aynı ilacı önerecekler.

– Erasmus tıp merkezi araştırmacıları koronavirüse karşı bir antikor bulduğunu iddia ediyor.

– 103 yaşındaki Çinli bir büyükanne, Wuhan’da 6 gün boyunca tedavi edildikten sonra COVID-19 hastalığını tamamen yendi.

– Apple 42 çin mağazasının tamamını yeniden açıyor,

– Cleveland Clinic, günler değil saatler olarak sonuç veren bir COVID-19 testi geliştirdi.

– Yeni vakaların sayısının azaldığı Güney Kore’den gelen iyi bir haber.

– Uzmanlar, sadece Avrupa’nın en yaşlı nüfusa sahip oldukları için İtalya’nın sert bir şekilde etkilendiğini söylüyor.

– İsrail’deki bilim adamları bir Koronavirüs aşısının gelişimini ilan edebilir.

– 3 Maryland Koronavirüs hastası tamamen iyileşti; günlük yaşama dönebilir.

– Kanadalı bilim adamları ağı COVID-19 araştırmalarında mükemmel ilerleme kaydediyor.

– Bir San Diego biyoteknoloji şirketi, Duke Üniversitesi ve Singapur Ulusal Üniversitesi ile işbirliği içinde bir COVID-19 aşısı geliştiriyor.

– Tulsa County’nin ilk pozitif COVID-19 vakası düzeldi. bu bireyin iyileşme göstergesi olan iki negatif testi oldu.

– Yeni Delhi’deki Safdarjung Hastanesi’nde tedavi gören 7 hastanın tümü iyileşti.

– Yeni iyileşmiş COVID-19 hastalarından alınan plazma, COVID-19 ile enfekte olmuş diğerlerini tedavi edebilir.

– 65 yaşındaki Tom Hanks ve eşi de Koronavirüs’ü yenip taburcu edilenler arasında.

– 2014 yılından beri Japon eczanelerinde olan bir ilacın hastalığı 11 günden 4 güne indirdiği Çinliler tarafından kanıtlandı.

Kaynak: Instagram / Dr. Simon Ourian – Epione

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THIS IS NOT FAKE NEWS. After I posted this a few minutes ago, I got lots of comments that this is “fake news”. So I added all the sources on the next pages you can scroll through to see them. Although I believe we all have to be diligent and follow the guidelines set by local and federal government, it is equally important to put all this in perspective and see this for what it is. Life will go on. A great majority of people ( close to 99% of people who even get this disease ) And are treated FULLY RECOVER. Happiness, hope, calmness, tranquility, joy, are the best friends for your immune system. Anxiety is not. So please share these with people who are staying by themselves and are having anxiety in their own quite rooms. For accurate up-to-date information please see www.cdc.gov *chloroquine ( not chlorphenamine)

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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