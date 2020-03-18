Karamsarlık Yok!: COVID-19 Hakkındaki Pozitif Gelişmeler

Tüm dünya olarak COVID-19 / Koronavirüs döneminde çok zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece kendimiz değil, çevremizdekilerin de sağlığından sorumlu olduğumuz bu dönem; negatif haberlerle daha da zor hale geliyor.

Ancak karamsarlığa düşmemelisiniz zira COVID-19/Koronavirüs hastalığı hakkında pozitif gelişmeler de mevcut. İşte onlardan bazıları…

– Çin son koronavirüs hastanesini kapattı. Artık bu hasteneleri desteklemek için yeterli yeni vaka yok.



– Hindistan’daki doktorlar Coronavirüs tedavisinde başarılı oldular. Kullanılan ilaçların kombinasyonu: lopinavir, retonovir, oseltamivir ve klorfenamin. Küresel olarak aynı ilacı önerecekler.



– Erasmus tıp merkezi araştırmacıları koronavirüse karşı bir antikor bulduğunu iddia ediyor.



– 103 yaşındaki Çinli bir büyükanne, Wuhan’da 6 gün boyunca tedavi edildikten sonra COVID-19 hastalığını tamamen yendi.



– Apple 42 çin mağazasının tamamını yeniden açıyor,



– Cleveland Clinic, günler değil saatler olarak sonuç veren bir COVID-19 testi geliştirdi.



– Yeni vakaların sayısının azaldığı Güney Kore’den gelen iyi bir haber.



– Uzmanlar, sadece Avrupa’nın en yaşlı nüfusa sahip oldukları için İtalya’nın sert bir şekilde etkilendiğini söylüyor.



– İsrail’deki bilim adamları bir Koronavirüs aşısının gelişimini ilan edebilir.



– 3 Maryland Koronavirüs hastası tamamen iyileşti; günlük yaşama dönebilir.



– Kanadalı bilim adamları ağı COVID-19 araştırmalarında mükemmel ilerleme kaydediyor.



– Bir San Diego biyoteknoloji şirketi, Duke Üniversitesi ve Singapur Ulusal Üniversitesi ile işbirliği içinde bir COVID-19 aşısı geliştiriyor.



– Tulsa County’nin ilk pozitif COVID-19 vakası düzeldi. bu bireyin iyileşme göstergesi olan iki negatif testi oldu.



– Yeni Delhi’deki Safdarjung Hastanesi’nde tedavi gören 7 hastanın tümü iyileşti.



– Yeni iyileşmiş COVID-19 hastalarından alınan plazma, COVID-19 ile enfekte olmuş diğerlerini tedavi edebilir.



– 65 yaşındaki Tom Hanks ve eşi de Koronavirüs’ü yenip taburcu edilenler arasında.

– 2014 yılından beri Japon eczanelerinde olan bir ilacın hastalığı 11 günden 4 güne indirdiği Çinliler tarafından kanıtlandı.



Kaynak: Instagram / Dr. Simon Ourian – Epione