Karamsarlık Yok!: COVID-19 Hakkındaki Pozitif Gelişmeler
Tüm dünya olarak COVID-19 / Koronavirüs döneminde çok zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece kendimiz değil, çevremizdekilerin de sağlığından sorumlu olduğumuz bu dönem; negatif haberlerle daha da zor hale geliyor.
Ancak karamsarlığa düşmemelisiniz zira COVID-19/Koronavirüs hastalığı hakkında pozitif gelişmeler de mevcut. İşte onlardan bazıları…
– Çin son koronavirüs hastanesini kapattı. Artık bu hasteneleri desteklemek için yeterli yeni vaka yok.
– Hindistan’daki doktorlar Coronavirüs tedavisinde başarılı oldular. Kullanılan ilaçların kombinasyonu: lopinavir, retonovir, oseltamivir ve klorfenamin. Küresel olarak aynı ilacı önerecekler.
– Erasmus tıp merkezi araştırmacıları koronavirüse karşı bir antikor bulduğunu iddia ediyor.
– 103 yaşındaki Çinli bir büyükanne, Wuhan’da 6 gün boyunca tedavi edildikten sonra COVID-19 hastalığını tamamen yendi.
– Apple 42 çin mağazasının tamamını yeniden açıyor,
– Cleveland Clinic, günler değil saatler olarak sonuç veren bir COVID-19 testi geliştirdi.
– Yeni vakaların sayısının azaldığı Güney Kore’den gelen iyi bir haber.
– Uzmanlar, sadece Avrupa’nın en yaşlı nüfusa sahip oldukları için İtalya’nın sert bir şekilde etkilendiğini söylüyor.
– İsrail’deki bilim adamları bir Koronavirüs aşısının gelişimini ilan edebilir.
– 3 Maryland Koronavirüs hastası tamamen iyileşti; günlük yaşama dönebilir.
– Kanadalı bilim adamları ağı COVID-19 araştırmalarında mükemmel ilerleme kaydediyor.
– Bir San Diego biyoteknoloji şirketi, Duke Üniversitesi ve Singapur Ulusal Üniversitesi ile işbirliği içinde bir COVID-19 aşısı geliştiriyor.
– Tulsa County’nin ilk pozitif COVID-19 vakası düzeldi. bu bireyin iyileşme göstergesi olan iki negatif testi oldu.
– Yeni Delhi’deki Safdarjung Hastanesi’nde tedavi gören 7 hastanın tümü iyileşti.
– Yeni iyileşmiş COVID-19 hastalarından alınan plazma, COVID-19 ile enfekte olmuş diğerlerini tedavi edebilir.
– 65 yaşındaki Tom Hanks ve eşi de Koronavirüs’ü yenip taburcu edilenler arasında.
– 2014 yılından beri Japon eczanelerinde olan bir ilacın hastalığı 11 günden 4 güne indirdiği Çinliler tarafından kanıtlandı.
Kaynak: Instagram / Dr. Simon Ourian – Epione