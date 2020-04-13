Karantina Günlerinde Sivilceleri Kontrol Altına Almanın Yolları

Yüz maskesi içinde bulunduğumuz Koronavirüs / COVID-19 günlerinde hem kendi sağlığımız hem de çevremizdekilerin sağlığı için bir zorunluluk. Hepimizin sorumluluk sahibi davranması gereken bugünlerde; yüz maskelerinin uzun süreli kullanımlarda hassas ciltlerde soruna yol açtığı da bir gerçek.

Cildin nefes almaması, terlemesi,kızarıklıklar… Bunların hiçbirinin tabii ki virüse yakalanmanın yanında ufak şeyler olduğunun altını çizmeliyiz. Ancak bu ufak şeylerin önüne geçmeniz mümkün.

Asıl soru şu: Maskeler ciltte sivilcelenme yapar mı? Ünlülerin dermatoloji uzmanı Dr. Peter Kopelson bu soruya “hayır” cevabını veriyor.

“Tıkalı cilt akneye neden olabilir. Bu yüzden maske muhtemelen bunun ortaya çıkmasını sağlıyor ama asıl sorun sizsiniz.” diyor Dr Peter Kopelson.

Peki karantina günlerinde gerek beslenme gerek stresle ortaya çıkan sivilcelenmeleri nasıl kontrol altına alabiliriz?

# Nazikçe Temizleyin

Skinceuticals Glycolic Renewal Cleanser

Tahrişi önlemek için, Dr Kopelson çok nazik bir temizleyici ile yüzünüzü yıkamanızı öneriyor. “Cetaphil gibi hafif temizleyiciler, tahrişi en aza indirgemek için harika!” diyen Dr. Kopelson, alfa veya beta hidroksi asitler ile temizleyiciler kullanmanızı öneriyor.

# Büyük Silahları Ortaya Çıkarın

De La Cruz Sulfur Ointment

Yanak ve ağız çevresinde çıkan sinir bozucu sivilceler geçmiyorsa; tam teşekküllü ağır savunma maskelerine başrurabilirsiniz. Uzman markaların sülfür maskeleri ya da Salisilik Asit içeren ürünleri gibi…

# Nemlendirin ve Onarın

Lord Jones Acid Mantle Repair

Sivilce sonrası tahrişler için mucizeler yaratan şifa kremlerinden kullanabilirsiniz. Özellikle aşırı peeling uygulamalarından sonra bunları kullanın.