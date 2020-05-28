Karantina Günlükleri: Damla Sönmez

Evde kaldığımız bu süre içinde yeni kitaplar, filmler ve en önemlisi kendimizi keşfettik. Birbirinden yetenekli ve ünlü isimlerle nasıl zaman geçirdiklerini ve Covid-19 salgınının etkilerini konuştuk.

Bugünlerde bir günün nasıl geçiyor?

Bol bol okuyup izliyorum. Daha önce yapmadığım yemekler yapıyorum. İlk haftalar çok uyuyarak geçti. Şimdilerde ise sağlıklı alışkanlıklarımı artırmaya çalışıyorum.

Kendin için faydalı olduğunu düşündüğün neler yaptın?

Yeni tarifler öğrendim. Sporu tam bir alışkanlık hâline getirmeye çalışıyorum. Yemek ve temizlik konusunda pratikleştim. Sıraya dizdiğim kitapları okuyorum. Öğrenmeye çalıştığım şey ise, hiçbir şey yapamayacak gibi hissettiğim günlerde kendime kızmamak.

Bugünler geçince evden çıktığın ilk gün ne giyeceksin?

Bu dönem başlamadan önce bej rengi, suni deri, uzun bir gömlek-ceket almıştım. Muhtemelen onu giyeceğim.

İlk kimi görmek istiyorsun ve nereye gitmek istiyorsun?

Anneme ve babama… Onlara sarılmayı çok özledim.

Sosyal hayatında en fazla ne yapmayı özledin?

Arkadaşlarımla akşam üstü içkisi içmeyi.

Bu süreç sana nasıl bir deneyim kazandırdı ve sence bundan sonraki hayatını nasıl etkileyecek?

Zaman yönetimini öğrenmeye çalışıyorum. Bu kadar geniş zamanda ve serbestlikte kişisel disiplini tutmak çok zor.

Psikolojini iyi tutmak için ne yapıyorsun?

İlk dönem Camus’nün Veba’sını okudum, çok iyi geldi. Geçenlerde bir arkadaşım Pema Chödrön’ün

‘Belirsizlik ve Değişimle Birlikte Güzel Bir Hayat’kitabını yolladı. Şu an içinde bulunduğumuz psikoloji

için ilaç gibi bir kitap.

Bu süreç sence dünyaya ne gibi değişiklikler getirecek?

Umarım artık bir olarak, birlikte hareket etmeyi öğrenir dünya. Küresel iklim krizi kapıda. En önemlisi umarım dünya üzerinde bu konuda önlemler alarak insanlığın ömrünü uzatabiliriz.