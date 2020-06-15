Karantina Günlükleri: Melisa Döngel

Evde kaldığımız bu süre içinde yeni kitaplar, filmler ve en önemlisi kendimizi keşfettik. Birbirinden yetenekli ve ünlü isimlerle nasıl zaman geçirdiklerini ve Covid-19 salgınının etkilerini konuştuk.

Oyuncu Melisa Döngel de, sosyal mesafe günlerinde zamanını nasıl geçirdiğini paylaşan isimlerden.

Bugünlerde bir günün nasıl geçiyor?

Sabah önce kahve içip kahvaltımı hazırlıyorum. Sonra spor yapıyorum ve günün yarısı bitmiş oluyor. Evimle ilgilenmeye başladım. Duvarları boyuyorum. Resim çiziyor, müzik dinliyor, kitap okuyor ve film izliyorum.

Kendin için faydalı olduğunu düşündüğün neler yaptın?

Evde olmak kendimle kalmamı sağladı. Kendimi ne kadar da yalnız bırakmışım içten içe… Düşünüyorum, planlıyorum, kendimi keşfediyorum. Artık isteklerimi ve yapabileceklerimi daha net görüyorum.

Sosyal hayatında en fazla ne yapmayı özledin?

Ben evde durmayı değil de gezip insanlarla iç içe sohbet etmeyi, gülmeyi ve enerji paylaşımı yapmayı çok severim. Evde tek başıma olmak ve kendi enerjimle baş başa kalmak bana zor geliyor. O yüzden insanları özledim.

Bugünler geçince evden çıktığın ilk gün ne giyeceksin?

Kafamda o kadar çok kombin yaptım ki… En çok sıcak bir gün hayal ettim. Beyaz file elbise, saçlarım yarı örgülü, şapkam var ve sahilde kahve içiyorum.

Kendi geliştirdiğin bir yemek tarifin var mı?

Yemek, benim en iddialı olduğum konudur. Ama en çok geliştirdiğim tarif karnıyarık oldu.

Bu süreç sana nasıl bir deneyim kazandırdı?

Bir bakıma herkes kendiyle kaldı, düşündü. Yanlışları doğruları daha net gördü ve ne yapmak istediğini anlayacak zaman kazandı. İletişim konusunda daha sağlıklı bir döneme gireceğimizi düşüyorum.

Psikolojini iyi tutmak için ne yapıyorsun?

Kendimden kaçmıyorum. Düşünüyorum, sorguluyorum ve kendi adıma durumu en iyi şekline dönüştürüyorum.

Bu süreç sence dünyaya ne gibi değişiklikler getirecek?

Aslında bizi biz yapan en önemli şey, değer. İletişimde bir açlık yaratıldı ve ilişkiler kuvvetlendi. İnsanlar özlem duygusunun ne demek olduğunu anladı. Umarım her şey daha güzel olur.