Karantina Sürecinde Zoom’da Oynayabileceğiniz Oyunlar

Koronavirüs sayesinde hayatlarımızın tam merkezine oturan teknoloji görüntülü konuşmalar oldu. Büyük bir çoğunluk olarak işlerimizi evlerimizden sürdürüyoruz ve bu aşamada video konferans hayat kurtarıcı oluyor.

Uzak kaldığımız aile ve arkadaşlarımızla, flörtlerimiz ya da partnerimizle de görüntülü görüşme yapabilme imkanımız olmasa ne yapardık bilemiyoruz! Peki bu görüntülü görüşmeleri çok daha keyifli hale getirebileceğinizi söylesek?

Özellikle şirketlerin sıkça kullandığı Zoom uygulamasında, profesyonel iş yaşamında gerekli olduğu üzere sunum, tasarı aktarmak amacıyla gerekli her şeyi düşünülmüş. İşi gücü bir kenara bırakın. Zoom’da arkadaşlarınızla oyun gecelerine hazır olun!

İşte Zoom’da görüntülü konuşma eşliğinde arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz keyifli oyunlar:

Trivia gecesi!

Hazır Trivia sorularını kullanabileceğiniz gibi kendi seçtiğiniz bir konu başlığında sorular da oluşturabilirsiniz. Basit bir bilgi oyunu diyebiliriz bunun için. Popüler kültürden hazırlayacağınız sorularla eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz!

Doğruluk mu cesaret mi?

Yılların vazgeçilmez oyunu doğruluk cesaret izole geçirdiğiniz ev günlerinizi de şenlendirme garantili!

evde oynanabilecek oyunlar

“Hiç yapmadım” oyunu

Bu oyuna izlediğiniz dizi ya da filmlerde mutlaka denk gelmişsinizdir. Şimdi deneme zamanı! Amerikalıların hayran olduğu bu oyunu siz de dilediğiniz bir içecekle oynayabilirsiniz. Herkes bir cümle kurarak hiç yapmadığı bir şeyi söyler. Örneğin “çocukken hiç sakız çalmadım” gibi. Çalmış olanlar içeceklerinden bir yudum alırlar. Arkadaşlarınızı daha iyi tanıyacağınız ve yakınlaşacağınız oldukça keyifli bir oyun!

Kendi komik hikayenizi yaratın

Arkadaşlarınızla eğlenceli bir hikaye yaratmaya ne dersiniz? Herkesin bir önceki cümleye bir başka cümle ekleyerek hikayeyi sürdüreceği olayların nasıl bir sonuca varacağını görünce hayret edeceksiniz. Ne kadar saçmalarsanız o kadar eğleneceğiniz bu oyunu mutlaka deneyin! Hayal gücü serbest!

Sessiz sinema

Sessiz sinemayı görüntülü konuşmaya uyarlayın. Ekranın karşısına geçin ve takım arkadaşlarınıza beden dili hünerlerinizi sergileyin!

karantinada eğlenmek için oynayabileceğiniz oyunlar

Tabu

Vazgeçilmez kutu oyunu tabuyu uzaktan oynamak için herkesin evinde tabu olması yeterli. Saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız!

İkisi gerçek biri yalan

Bu eğlenceli parti oyunu arkadaşlarınızla birbirinizi daha da yakından tanımanızı sağlayacak! Oyun şuna dayanıyor. Üç cümle kuracaksınız. Ancak iki cümle gerçekleri yansıtacak biri ise tamamen bir yalan olacak. Oyun arkadaşlarınız da yalan olan cümleyi tahmin edecekler.

Dudak okuma

Sırayla her bir kişi mikrofonu kapatarak bir kelime söyler. İşi daha eğlenceli kılmak için uzun kelimeler tercih edin. Ayrıca kolaylaştırmak için kategoriler de belirleyebilirsiniz. Örneğin ünlü isimlerini, filmleri söyleyebilir hatta şarkı bile söyleyebilirsiniz. Arkadaşlarınız tahminlerini yazar ve en çok yaklaşan kazanır!