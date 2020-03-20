Karantinada Arkadaşlarınızla FaceTime Uygulamasını Nasıl Kullanırsınız?

Bu aralar telefonunuz en az beş ayrı kişiden gelen “”Hey … herkes nasıl?” sorularıyla mı doluyor? Küresel bir salgının ortasında olduğumuzu düşünürsek bu oldukça normal.

Bunun cevabı evetse ve grup sohbetlerinizin üyeleri iPhone kullanıcısıysa, sohbetinizin hemen içinde tüm üyeleri ile aynı anda videoyla bağlamanızı sağlayan hızlı bir araç var: Grup FaceTime. COVID-19 / Koronavirüs salgınında sosyal uzaklaşma pratiği yaparken arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantıda kalmak için Group FaceTime kullanabilirsiniz.

iPhone veya iPad ile arıyorsanız

Group FaceTime’ı etkinleştirmek için iPhone 6s veya sonraki (veya iPod Touch 7. nesil) iOS 12.1.4’e ihtiyacınız var. Önceki modeller Grup FaceTime’a yalnızca ses ile katılabilir.

Grup FaceTime aramasını başlatmanın iki yolu var. Zaten var olan bir grup sohbeti içinde bir arama oluşturmak için sohbetin en üstüne gidin ve katılımcı simgelerini tıklatın. Buradan, FaceTime araması başlatma seçeneğini görmeniz gerek. Tıklattığınızda, grup sohbetindeki herkes FaceTime’a bir istek alır. Grup sohbetinizdeki biri FaceTime Grubu’nu başlatırsa, sohbet odasına gidip “Join”i tıklayarak gruba katılabilirsiniz.

Ayrıca, FaceTime uygulaması aracılığıyla doğrudan Bir Grup FaceTime başlatabilirsiniz. Sağ üst köşedeki artı işaretini tıklatın ve Yeni FaceTime’a kişiler ekleyin. Bu şekilde, konuşma var olmasa da FaceTime grupları oluşturabilirsiniz.

Kaç kişi ekleyebilirsiniz?

Grup FaceTime, tek bir sohbette en fazla 32 kişiyi destekleyebilir.

Zoom vs Group FaceTime

Zoom yüzlerce kişiyle görüntülü aramaları destekleyebilir, bu nedenle uzaktan çalışma gereksinimleriniz söz konusu olduğunda muhtemelen Grup FaceTime’dan daha iyi diyebiliriz.

Zoom ayrıca uzaktan sınıf öğrenimi için ideal ara odaların yanı sıra beyaz tahta özelliği ve ekran paylaşımına da sahip.

Bu sanal arka planlar, reaksiyonlar ve filtrelere sahip ama Grup FaceTime’daki birçok eğlenceli efektten de yoksun. Grup FaceTime’da doğrudan Mesajlar’dan kolayca erişilebildiği için, profesyonel kullanımdan çok kişisel kullanım için en iyisi olan ve ücretsiz bir seçenek.