Karantinada Bakım Ritüelleri: Bige Önal

Başarılı oyuncu Bige Önal ile karantina sürecindeki günleri ve bakım ritüelleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Evde kalmaya başladığımızdan itibaren cilt bakım alışkanlıklarında nasıl bir değişime gittin?

Samimi olmak gerekirse evde kalmaya başladığımdan beri bir rutinim oldu. Daha çok ilgilenmeye başladım cildimle. Haftada üç kez yapılması gereken bir yüz maskem vardı, hiçbir zaman yapamamıştım ona başladım mesela. Üzerine de nemlendiricimi kullanmaya devam ediyorum.

Canın istediği için ya da moral olması adına, günlük ya da haftalık yaptığın cilt bakım rutininde neler var?

El ve tırnak bakımı için bir damla ve yağ ikilim var. Kullanım aralıkları önemliydi. Karantinaya kadar çok düzgün bir rutin oturtamamıştım, onu yapıyorum. Onun dışında yukarıda bahsettiğim maske var bir de, ekstra nem maskesi yapıyorum haftada bir.

Bige Önal Bakım Ritüelleri

Bu süreçte cildinde ve vücudunda nasıl değişimler gözlemliyorsun?

Çok kalın bir makyaj rutinim yoktu öncesinde de, genellikle BB Cream kullanıyordum. Onu kullanmamak bile cildimin hava almasını sağlıyor. Özellikle de yüzümde; iyi beslenme ve dinlenme oldukça etki ediyor. Vücudumda da çok bir değişiklik hissetmedim henüz ama her gün yoga ve gün aşırı streching yapıyorum. O kadar çok yemek yiyorum ki sanırım birbirlerini sıfırlıyorlar :))

Evde kaldığın süreçte yapmaya başladığın ve zihnine / bedenine iyi geldiğini hissettiğin bir şey var mı?

Yogaya yeni başladım. Evde kalma sürecinden önce çok ama çok nadir yapıyordum. Şimdi her gün yapıyorum ve gerçekten her anlamda çok iyi geliyor bana. Onun dışında haftada iki – üç kere meditasyon yapmaya çalışıyorum. Onu da daha sıklaştırabilirsem eminim çok daha iyi hissedeceğim.

Bige Önal

Bu süreçte etrafta birçok tarif paylaşanları ve tatlı/ yemek yapanları görüyoruz. Beslenme şeklinde herhangi bir değişiklik oldu mu?

Benim yeme alışkanlıklarımda çok bir değişiklik olmadı. Haftada bir – iki kez dışarıdan yemek yiyordum, onu yemiyorum artık. Ama onun dışında bir denge oturtmaya çalıştım. Hiçbir şeyde aşırıya kaçmayınca kötü bir etkisini görmüyorum. Hamur yiyorsam ertesi gün sebze yiyorum mesela, kendi içimde böyle bir denge buldum.