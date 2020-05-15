Karantinada Deneyebileceğiniz Sıra Dışı Eyeliner Teknikleri

Birbirinden farklı makyaj trendlerini denemek için harika bir fırsat olan karantinada işi biraz daha zorlaştırmaya ne dersiniz?

Genelde zor olduğu söylenen eyeliner uygulamasına çalışmak için artık zamanınız var. Peki klasik eyeliner mı yoksa neon eyeliner mı?

İşte deneyebileceğiniz farklı eyeliner teknikleri…

Neon Kuyruk

Neon eyeliner aklınıza gelecek ilk seçenek olmayabilir ancak ortaya çıkan sonuç sizi tatmin edecek. Mükemmel bir btiş için eyeliner fırçası kullanın.

Kırmızı Eyeliner

Kırmızı eyeliner konusunda alışık olmadığımız bir renk olabilir ancak tüm göz renklerinde iyi durduğu da bir gerçek.

Küçük Kuyruk

Hem alt hem üste çektiğiniz kalemi çok kısa bir kuyrukla birleştirin. Bu görünümde bulaşmayı önlemek için uzun süre kalıcı eyeliner kalemleri kullanmalısınız.

Smoky Kuyruk

Çikolata kahve göz kalemleriyle harika hale gelen bu görünümde tek yapmanız gereken eyelinerınızı bir fırça yardımıyla dağıtarak smoky hale getirmek.

Stiletto Kuyruk

Tıpkı ince, uzun bir stiletto topuğu çizdiğinizi düşünün. Kusursuz bir uygulama için eyeliner kalemi veya açılı eyeliner fırçası kullanabilirsiniz.

Kraliyet Mavisi

Mavi, eyeliner olarak kullanmak için harika bir renk. Maskarayla görünümü güçlendirmeyi ihmal etmeyin.

Kalın ve İnce

Üst eyeliner çizgisini kalın, alttakini ise ince tutarak denge sağlayın.

İçe ve Dışa

Eyeliner çizginizi gözünüzün iç köşelerine de getirerek, daha çekik bir görünüm elde edebilirsiniz.

Turuncu Efekt

Turuncu rengin doğru eyeliner uygulamasında ne kadar çekici durduğunda hemfikiriz, değil mi?

Farklı Yönler

Hem göz altı hem de üstüne çektiğiniz eyelinerı kuyrukla bitirin.