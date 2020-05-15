Karantinada Deneyebileceğiniz Sıra Dışı Eyeliner Teknikleri
Birbirinden farklı makyaj trendlerini denemek için harika bir fırsat olan karantinada işi biraz daha zorlaştırmaya ne dersiniz?
Genelde zor olduğu söylenen eyeliner uygulamasına çalışmak için artık zamanınız var. Peki klasik eyeliner mı yoksa neon eyeliner mı?
İşte deneyebileceğiniz farklı eyeliner teknikleri…
Neon Kuyruk
Neon eyeliner aklınıza gelecek ilk seçenek olmayabilir ancak ortaya çıkan sonuç sizi tatmin edecek. Mükemmel bir btiş için eyeliner fırçası kullanın.
Kırmızı Eyeliner
Kırmızı eyeliner konusunda alışık olmadığımız bir renk olabilir ancak tüm göz renklerinde iyi durduğu da bir gerçek.
Küçük Kuyruk
Hem alt hem üste çektiğiniz kalemi çok kısa bir kuyrukla birleştirin. Bu görünümde bulaşmayı önlemek için uzun süre kalıcı eyeliner kalemleri kullanmalısınız.
Smoky Kuyruk
Çikolata kahve göz kalemleriyle harika hale gelen bu görünümde tek yapmanız gereken eyelinerınızı bir fırça yardımıyla dağıtarak smoky hale getirmek.
Stiletto Kuyruk
Tıpkı ince, uzun bir stiletto topuğu çizdiğinizi düşünün. Kusursuz bir uygulama için eyeliner kalemi veya açılı eyeliner fırçası kullanabilirsiniz.
Kraliyet Mavisi
Mavi, eyeliner olarak kullanmak için harika bir renk. Maskarayla görünümü güçlendirmeyi ihmal etmeyin.
Kalın ve İnce
Üst eyeliner çizgisini kalın, alttakini ise ince tutarak denge sağlayın.
İçe ve Dışa
Eyeliner çizginizi gözünüzün iç köşelerine de getirerek, daha çekik bir görünüm elde edebilirsiniz.
Turuncu Efekt
Turuncu rengin doğru eyeliner uygulamasında ne kadar çekici durduğunda hemfikiriz, değil mi?
Farklı Yönler
Hem göz altı hem de üstüne çektiğiniz eyelinerı kuyrukla bitirin.