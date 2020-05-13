Karantinada Instagram’ı Ele Geçiren Makyaj Trendleri

Evde geçirdiğimiz bu günlerde; Instagram da birbirinden eğlenceli makyaj trendlerine sahne oluyor. Hazır evdeyken bu görünümler üzerinde ustalaşmak oldukça eğlenceli olacaktır.

İşte karantinada Instagram’ı ele geçiren eğlenceli makyaj trendleri…

Renkli Alt Çizgi

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🎨 @jessikabvillegas // #makeup #hair

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Göz kapağınıza sürdüğünüz kalemi göz altınıza da uygulayın. Tabii ki neon olması tercihimiz!

Animal Print

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what’s good

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İçinizdeki; Netflix’te olay yaratan Tiger King belgeselinden Carole Baskin’in açığa çıkmasına izin verin!

Glossy Far

Toz farlardan sıkıldıysanız bu trende şans vermenin tam zamanı!

Neon Makyaj

Neon renklere mesafeli olsanız bile, karantinanın buna şans vermek için harika bir süreç olduğunu düşünüyoruz.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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