Karantinada Paranızı Kontrol Etmek İçin Tüyolar

Hepimiz sosyal mesafe uygulamamız gereken bu dönemde karanlıkta yolumuzu bulmayı çalışıyoruz. Her gün; daha öncesinde içerisinde olmayı hayal bile edemeyeceğimiz durumların içerisindeyiz. Marketten aldıklarımızı dezenfekte ediyoruz, apartmandan çıkmak için yüz maskesi takıyoruz, 3 metre öteden aile ve arkadaşlarımıza el sallıyoruz…

Bu karanlık dönem aynı şekilde para için de geçerli. Hiç kimse para hakkında konuşmuyor. Zor ve gizemli bir fenomen gibi. Amazon siparişlerimizi dezenfekte etmek içimn uzman görüşlerine başvururken bu süre zarfında tasarruf etmek için ne yapmalıyız? Karantinada para kontrolü nasıl sağlanmalı?

Credit Karma’nın kurucusu ve CEO’su Kenneth Lin; bu konuda önemli önerilerde bulunuyor. Her şeyden önce, eğer şu anda para ve bütçeleme konusunda endişeleriniz varsa; gerçekçi bir göze ihtiyacınız olduğunun altını çiziyor. “Herkesin mali durumu farklıdır ve paranız için gerçekçi bir plan yapmak önemlidir, böylece kendinizi mali tehlikeye atmamalısınız.” diye ekliyor Lin.

Zaten bir bütçeniz yoksa, pazarlığa açık olmayan harcamalarınızı denetlemekle başlamak iyi bir fikir olabilir. Lin; “Mevcut ve öngörülen harcamalarınızı denetleyerek başlayın ve sadık kalmak istediğiniz bir bütçe oluşturun.” diyor ve ekliyor “Coronavirus salgınının ne kadar süreceği konusundaki belirsizlik göz önüne alındığında, önümüzdeki üç, altı ve dokuz ay boyunca öngörülen harcamalarınızı haritalandırın, bu da bütçeye başlamanıza ve uygun şekilde tasarruf etmenizi sağlayacaktır.”

Lin’in belirttiğine göre harcama konusunda gayretli olmalı; kira ve diğer ihtiyaçlar gibi önceliklerinize önem vermelisiniz. Paranın ilk olarak eğlenceli şeylere gittiğinin farkındayız ama bu süreçte biraz dişinizi sıkmalısınız.

“Gereksiz giderleri azaltmanın yollarını arayın.” diyen Lin; “Otomatik ödeme abonelikleri gibi gereksiz maliyetleri azaltmayı düşünün ve bütçenize bağlı kalabilmeniz için market ve elektrik faturaları gibi temel harcamalarınızı daha sık izleyin.” şeklinde ekliyor.

Mesela karantinanın ne zaman biteceği belirsiz olduğundan; gereksiz üyeliklerinizi otomatik yenilenmeden iptal edebilirsiniz.

Şu anda para sorunlarıyla boğuşıyorsanız, yalnız değilsinız. Birçoğumuz için korkutucu bir zaman ve işsizlik arttığı için, mali durumu tartışmak zalimce bile sayılabilir. Ama para konusunda korku ve anksiyete yerine konuşmak önemlidir. Evet bu konuda konuşmak mali sorunları çözmez ama en azından bir başlangıçtır.

Eğer mali sorunlar hakkında boğulmuş hissediyorsanız uzanın ve güvenilir bir arkadaş, aile üyesi veya ruh sağlığı uzmanı ile konuşun. Kendi sorunlarınız hakkında konuşarak başka birine yardım ettiğinizi de düşünebilirsiniz. Ve başarısız hissettiğinizde, Lin’in tavsiyesini unutmayın: Bir bütçe yapın. Her şeyi siyah beyaz görmek için iyi bir egzersizdir, sakinleştirici ve güçlendiricidir.