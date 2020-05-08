Karantinada Parfüm Sıkmak Modunuzu Yükseltebilir

Bu günlerde Cast Away’deki Tom Hanks gibi hissetmemek çok zor, farkındayız. Ama normal hayatla bağlantınızı sağlayan eşyaları kullanmaya devam etmek, sandığınızdan daha yüksek bir etki yaratabilir.

Araştırmalar, duyguların %75’inin kokudan tetiklendiğini gösteriyor. İşte bu yüzden; ruh halini değiştirmenin en hızlı yolu bu olabilir.

Cardiff Üniversitesi Biyobilim Fakültesi Nöroloğu Profesör Tim Jacob, “Eğer aromaya bağlanırsanız, size mutlu hissettiğiniz bir zamanı hatırlatıyorsa; beyniniz serotonin de dahil olmak üzere ruh halini güçlendiren kimyasallar salgılar” diyor.

Duygusal tepkimize ek olarak, bazı kokuların vücudumuzda kimyasal reaksiyonlara yol açabileceğine dair bilimsel kanıtlar da var, bu da hislerimizi değiştirir.

“Limbik sistem aynı zamanda kalp hızı, kan basıncı ve sinir sistemini kontrol edebilir, bu yüzden bazı kokular çok fazla fiziksel bir etkiye sahip olabilir” diyor Jacob.

Kokuların kanıtlanan psikolojik etkilerini ise, evde sosyal mesafe kuralını uyguluyorken kullanmanın tam sırası. Kokularla enerji seviyenizi artırabilir, mutluluk hormonu salgılayabilirsiniz.

Evden çalışırken enerji patlaması yaşatan kokular

Limon, limon, portakal ve greyfurt gibi narenciye kokuları hemen hemen her zaman ‘canlandırıcı’ kelimesi ile aynı cümlede kullanılır. Ayrıca evden çalışırken üretkenliği artırmak için de harika bir koku ailesi.

Sakinleştiren ve rahatlatan kokular

Gün batımında kendinizi hayal edin… İlte bu hissi “cilt kokuları” da denen kadifemsi ağaç, yumuşak misk ve kremsi vanilya gibi kokular karşılar. Bu kokular bir şişe dolusu kucaklama gibi hissettirebilir.

Sizi başka bir yerde hissettirecek kokular

Amacınız ister normal uğrak yerleriniz için nostalji, ister kendinizi daha güneşli iklimlere taşımak olsun; okyanus ya da dağ esintisi gibi normalde sık rastlamayacağınız kokuları tercih edebilirsiniz.