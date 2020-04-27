Karantinada Reglinizin Gecikmesinin Sebepleri

Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde; tüm belirtileri ekstra bir hassaslıkla incelediğimiz bir gerçek. Reglin gecikmesi ise karantinada sizi ekstra düşüncelere sürüklüyor olabilir. Ancak reglinizin gecikme nedeni sandığınızdan daha basit olabilir.

Los Angeles’lı Kadın Doğum Uzmanı-Jinekolog Sara Twogood, olası sebepleri anlatıyor…

Stres

Stres günlük yaşamın bir getirisi olarak yaygın bir faktör olabilir. Ancak tedavi edilmezse veya düzgün bir şekilde ele alınmazsa; pek çok farklı şekilde yanıt verebilir vücudunuzda. Mesela şiddetli stres hipotalamus fonksiyonlarını bastırabilir. Bu bez yumurtalıklar dahil olmak üzere çeşitli hormonal bezleri kontrol eder. Kısaca stresi bir domino olarak düşünün; bu zincirleme etki ile regl dahil pek çok fonksiyonlarınız etkilenebilir. Meditasyon ile işe başlayarak stresi kontrol altına almayı deneyebilirsiniz.

Yaş

Adetinizin ilk ya da ikinci yılındaki sürecini hatırlıyor musunuz? Birçok kişi için erken dönemlerde akış tutarsız veya döngü uzun olabilir. Düzensiz dönemleri erken yaşamak yaygıngır.

Doğum Kontrol

Doğum kontrolünün birincil işlevi genellikle gebeliği önlemek olsa da aynı zamanda hormonları dengelemek için de kullanılır. Zamanı düzenlemek ya da daha az şiddetli yaşamak gibi… Eğer beklenmedik düzensiz dönemler yaşıyorsanız ve doğum kontrolünün bunun nedeni olabileceğini düşünüyorsanız, kontraseptif yan etkileri hakkında doktorunuzla konuşun. Oral kontraseptifler, IUD’ler, implantlar ve daha fazla başka seçenekleriniz de var.

Yaşam Stili

Hızlı kilo kaybı veya kilo alımı, egzersizi bırakmak veya vücudunuzu zorlayacak derece egzersiz yapmak, yeme bozuklukları ve strese bağlı uyku yoksunluğu da dahil olmak üzere pek çok faktör adet düzeninizi etkileyebilir. Bu tarz örnekler hayatınızda varsa, neleri düzeltebileceğinizi kontrol edin.

Aynı zamanda Polikistik over sendromu (PKOS) veya hipotiroidizm gibi altta yatan bir tıbbi durum düzensizliğe neden olabilir.