Evde karantinada geçirdiğimiz bugünlerde sanal seks, sexting, flört uygulamaları gibi tanımlar hayatımıza hiç olmadığı kadar yakın. Peki ama bu tanımlara uzaksanız nasıl üstesinden gelebilirsiniz?

Neyse ki “Sexting 101” dersimiz sayesinde üstesinden gelebilirsiniz. İşte karantinada sexting hakkında bilmeniz gerekenler…

Soru: Uzun mesafeli bir ilişkim var ve partnerime cinsel olarak bağlı hissetmekte zorlanıyorum. Ben gerçekten utangacım ve nasıl sexting başlatacağımı bilmiyorum. Yardım edin!

COVID-19’dan kaynaklanan şu anki kendini soyutlama durumunu göz önünde bulundurursak, şu anda sizin yerinizde olan bir sürü insan olduğunu söyleyebiliriz.

Bazen ilişkilerde fiziksel temas yeterli olmaz. Bu yüzden FaceTime, mesajlar, sesli mesajlar, sexting… Bunların hepsi ilişkinizi alevlendirebilir. Tabii ki sexting yapmak için uzun bir ilişkide olmak zorunda değilsiniz.

Bu konuda işe partnerinizin isteğini ölçerek başlayabilirsiniz.

Ne zaman bir şeyler göndermeye başlamalı?

Gidip bir telefon seksi planlamanızı söylemiyoruz, çünkü bu tüm romantizmi ve heyecanı kaçıracaktır. Ama her ikinizin de cinsel ilişki isteyecek kadar doğru ruh halinde olması önemli. Fiziksel olarak yanyana değilken bunu başlatmak tabii ki zor. Eğer partnerinizin takvimini biliyorsanız; onun ne zaman rahat ve seksüel düşüncelere yakın olacağını anlamaya çalışın. Bu tarz şeyleri zorlayamayacağınızı bilmelisiniz. COVID-19 nedeniyle çoğumuzun evden çalıştığı şu dönemde tabii ki bu daha kolay olabilir.

Zaman geçtikçe sanal seks alter egonuz güçlenecek ve gün içinde daha rahat seksi mesajlar atabileceksiniz. Çünkü günün hangi saatinde nasıl geri dönüşler alacağınızı bileceksiniz.

stresli iseniz her iki taraf için de olumlu bir cinsel deneyim olması imkansız.

Eğer vücudum konusunda özgüvenli değilsem ne yapmalıyım?

Bu tabii ki normal bir şey; özellikle kadınlar arasında yaygın bir his. Vücudumuza güvensek bile her bir santimini saklamak istediğimiz anlar da gelebiliyor. Bize güvenin, biliyoruz. Ama farketmediğiniz bir şey var; siz cinsellikte rahat ve açık olunca, karşı taraf sizin algıladığınız kusurların hiçbirini görmüyor. İnanın eğer “nude” yani çıplak kare gönderecekseniz; karşınızdaki kişi her halükarda hayran kalacak!

Sexting’i nasıl başlatacağım?

Özellikle anksiyeteden muzdarip iseniz; insanların “sadece rahatlayın” gibi basit cümlelerinden nefret etmeniz gayet normal. Ama eğer stresli iseniz her iki taraf için de olumlu bir cinsel deneyim olması imkansız.

Seks sizi her halükarda rahatlatacaktır, bunu unutmayın. Bu seanstan ne beklediğinizi kafanızda belirleyin ve havaya girmek için öncesinde kendinize dokunun.

Önden tamamen çıplak bir kareyle başlayın demiyoruz (ki yeterine rahat hissediyorsanız bu eğlenceli olabilir) ama heyecan ve gizem arasında bi denge kurmanız gerek.

İlk başta kot pantolon ve sütyen gibi “uğraşılmamış” havası veren ve eğlenceli bir görünümle işe başlayabilirsiniz.

Eğer sexting yaptığınız kişi uzun süreli partneriniz ise paylaştığınız önceki cinsel deneyimi de hatırlatabilirsiniz. O anı unutamadığınızın altını çizerek konuşmayı devam ettirin.

Sexting yaparken nasıl konuşmalı? Dirty talk nasıl yapılır?

Bunun biraz göz korkutucu olduğunu biz de kabul ediyoruz. Genelde “dirty talk”a geçmeniz gereken sexting’de erotik roman yazıyormuş gibi davranmanıza gerek yok. Eğer “dirty talk” yani kirli konuşma yapacaksanız üç şeye odaklanmanız gerekiyor: Ne yapacaksınız, ne yapıyorsunuz ve ne yaptınız? Sexting 101 dersinden bu sıralamayı unutmayın ve sonrasında bize teşekkür edin.