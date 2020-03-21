Karantinada Takip Edebileceğiniz 5 Instagram Hesabı

Yeni tip koronavirüs salgının yayılmasını engellemek için izolasyon çok önemli bildiğiniz üzere. Evden mecbur kalmadıkça çıkmamak yapılması gereken ilk şeylerden. COVID-19 en az evde yalnız geçirilen saatler kadar sıkıcı olabilir. Zamanı biraz daha eğlenceli geçirmek için instagram’da son günlerde açılan hesaplara göz atmaya ne dersiniz?

Evden Çalışan Köpekler

@dogsworkingfromhome’un arkasında hayvan sever Mark Polchleb yer alıyor. DM aracılığıyla, dünyadaki köpek sahipleri, evde oldukları sürece işlerine yardım eden dostlarının fotoğraflarını gönderebiliyorlar. Polchleb; “Kafelerden köpek fotoğrafı gönderen insanlar bile var, bu cevabım kesinlikle büyük bir hayır. Herkesin şu an kalması gereken tek yer evleri olmalı.”

Love Is Quarantine

Oda arkadaşı olan Thi Q. Lam ve Rance Nix tarafından açılan @loveisquarantine, Netflix şovu Love Is Blind’i çağrıştırıyor. Lam ve Nix çiftinin bu hesabında, “yarışmacılar” sanal görüşmelere başlamadan önce, kendi videolarını göndererek izleyicilerle koronavirüs zamanındaki aşk denemelerini ve sıkıntılarını paylaşıyor.

Social Distance Gallery

Ressam Benjamin Cook tarafından başlatılan bu proje, mezun olan öğrencilerin heykel, fotoğraf ve film gibi işlerinin çeşitli ortamlarda, fotoğraf ve video sanat galerilerindeki çalışmalarına yer veriyor. Tez çalışmanızı göndermekle ilgileniyorsanız, detaylar için Sosyal Mesafe Galerisi’nin web sitesine göz atabilirsiniz.

Taylor Tomlinson

Komedyen Taylor Tomlinson (@taylortomlinson) altı aydan fazla bir süredir komedyen Sam Morril ile birlikte. Uzun mesafeli ilişki yaşayan çift mevcut durumun ciddiyetini fark ettiğinde, aynı şehirde yaşamaya başladı. Şimdi ise canlı performansların boşluğunu doldurmak için ikisi de, Instagram üzerinden “Yeni Çift Karantinaya Alışıyor” başlıklı bir dizi kısa video yayınlıyor. Şimdiye kadar, çift 11 bölüm yayınladı – daha fazlası için takibe alabilirsiniz.

WFH Fits

Evden çalışırken bir stil ruhuna ihtiyacınız olabilir. Güne sürekli aynı pijamayla devam etmek söz konusu olmamalı. Bu konuda biraz ilham almak için @wfhfits’i ziyaret edebilirsiniz. DM yoluyla hesaba fotoğraflarınızı iletebilir, renkli kıyafetlerden eğlenceli terliklere ve kat kat örgülü hallere kadar evdeki en rahat modayı anlatan bu hesaba destek olabilirsiniz.