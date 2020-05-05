Karantina’da TikTok Hesabı Açan Ünlü İsimler

Karantinada ünlü isimler arasındaki trendlerden biri de TikTok hesabı açmak oldu. Hesabı açıp uzun süredir kullanmayanların yeniden aktifleştiren ya da sıfırdan açıp sosyal medyanın yeni trendlerini deneyen ünlü isimler; şimdiden viral haline gelen videolar yayınladılar bile…

İşte karantinada video hesabı açan ünlü isimler…

Bella Hadid (@babybella777)

Bella Hadid, bir kaç gün önce Instagram’daki 30 milyon takipçisinin ona TikTok’ta katılmasını istedi. Aslında aylar önce bir hesap açan Hadid, karantinada video yüklemeye başladı. Yayınladığı çoğu video da aslında karantina önce çekip TikTok efektleri kattığı postlardan oluşuyor.

Hailey Bieber (@haileybieber)

Şimdilik az videosu olsa da Hailey Bieber da Tiktok’a ısınma turlarında denebilir. Üstelik videolarında ona eşi Justin Bieber da eşlik ediyor.Megan Thee Stallion’un Savage parçasına yaptıkları dans çok konuşulmuştu.

Megan Thee Stallion (@theestallion)

“Savage” parçası uygulamada bir hayli popüler olan son dönemin popüler rapperı Megan Thee Stallion da hesap açanlardan…

Alex Rodriguez ve Jennifer Lopez (@arod13)

Hesap Alex Rodriguez’e ait olsa da nişanlısı Jennifer Lopez ile koyduğu videoların bir hayli konuşulduğu bir gerçek!

Ashley Benson (@ashleybenson)

Ashley Benson’ın Cara Delevingne, Kaia Gerber ve Margaret Qualley ile birlikte Keeping Up With the Kardashians’ın bir bölümünü canlandırdığı video çok konuşulmuştu.

Mariah Carey (@mariah.carey)

İkonik müzisyen de uygulamada komik yönünü gösterenlerden…

Emily Ratajkowski (@emrata)

@emrata The doggies joined in for this one ♬ AhiChallenge – elrodcontreras

Ünlü model Emily Ratajkowski’yi uygulamadaki dans trendlerini uygularken görmek mümkün.