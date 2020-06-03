Karmik İlişkiler Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hemen herkesin hayatında bir türlü bağını koparamadığı ilişkiler vardır. Bu ilişkiler bazen arkadaşlık boyutundadır, bazense daha yoğun romantik ya da cinsel arzular taşır. Peki bir türlü koparamadığınız bu duygusal bağ gerçek aşk mı, takıntı mı yoksa karmik bir ilişki mi?

Bu bağlamda karmik ilişkileri ele alalım.

Karmik ilişki nedir?

Karmik ilişkinin yaşadıklarınız sonucunda bir ders çıkarmanız gerektiği için, hayatınıza sizi olgunlaştırmak, büyütmek enerjisiyle giren kişiler olduğuna inanılır. Bu ilişkiler sağlıklı değildir. Zaman zaman kendinizi mutlu hissetseniz de muhakkak bir olumsuzluk sezersiniz, yakanızı bırakmayan bir endişe söz konusudur.

İşte tüm bu negatif durumun size “ben ne istiyorum, kimi istiyorum, benim mutlu bir ilişki için ihtiyacım olan şey nedir” sorunlarının cevabını ve bu bilinci aşılaması bir karmik ilişki ya da karmik bağ olarak tanımlanır.

KARMİK BAĞ- KARMİK İLİŞKİ NEDİR?

Karmik bir ilişki içinde olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Yaşadığınız ilişkinin hiçbir anlamı da olmayabilir. Ancak bu ilişki sizi gerçek sizle tanıştıracak karmik bir ilişkiyse bunu anlamanın bazı yolları var.

İşte karmik bir ilişki yaşadığınızı anlamanın yolları:

Bir türlü birbirinizin hayatından çıkamıyor musunuz?



Bir dargın bir barışık, üç ay sizinle ama bir yıl etrafınızda yok. Emin olduğunuz tek şeyse tekrar geri döneceği ya da sizin ona döneceğiniz… Birbirinizden tam anlamıyla kopamadığınız ama bir arada da kalamadığınız bir ilişki yaşıyorsanız bunun bir karmik bağ olma ihtimali oldukça yüksek. Tam anlamıyla bir veda yaşayamazsınız. Ortada konuşulmamış çok şey vardır. Çünkü bu bağımlılıktan net bir şekilde sıyrılmak istemediğiniz için konuşmaktan kaçınırsınız. Bunun gerçek aşk olduğu yanılgısına düşmeniz de olasıdır.





Bir dargın bir barışık, üç ay sizinle ama bir yıl etrafınızda yok. Emin olduğunuz tek şeyse tekrar geri döneceği ya da sizin ona döneceğiniz… Birbirinizden tam anlamıyla kopamadığınız ama bir arada da kalamadığınız bir ilişki yaşıyorsanız bunun bir karmik bağ olma ihtimali oldukça yüksek. Tam anlamıyla bir veda yaşayamazsınız. Ortada konuşulmamış çok şey vardır. Çünkü bu bağımlılıktan net bir şekilde sıyrılmak istemediğiniz için konuşmaktan kaçınırsınız. Bunun gerçek aşk olduğu yanılgısına düşmeniz de olasıdır. Kendinizi tanımakta zorlandığınız tepkiler verebilirsiniz.



Karmik bir ilişkide içinizdeki o öfkeli, kıskanç, mutsuz, toksik tarafın uyandığını hissedersiniz. Olmadığınız birine evrilirsiniz. Karşınızdakini dizginleme, bastırma, adeta yola getirme çabasıyla daha önce hiç karşılaşmadığınız yönünüzle tanışabilirsiniz.

Karmik bir ilişkide olduğunuzu anlamanın yolları

Kendinizi pek çok konuda yetersiz hissedersiniz.



Karmik ilişki yaşadığınız biri etrafınızdayken kendinizi rahat hissetmezsiniz. Aksine bunun yerini güvensizlikleriniz, yetersizlikleriniz, korkularınız ve hata yapma endişesi alır. “Yanlış bir şey söyler ya da yaparsam beni bırakıp gidebilir” dürtüsüyle kendiniz gibi davranmaktan bile kaçınırsınız. Yeterince iyi olmadığınızı hissedersiniz. Oysa ruh eşi ya da gerçek aşk tanımı bunun tam zıttıdır. O kişiyle kendiniz olabilirsiniz ve huzurlu hissedersiniz.





Karmik ilişki yaşadığınız biri etrafınızdayken kendinizi rahat hissetmezsiniz. Aksine bunun yerini güvensizlikleriniz, yetersizlikleriniz, korkularınız ve hata yapma endişesi alır. “Yanlış bir şey söyler ya da yaparsam beni bırakıp gidebilir” dürtüsüyle kendiniz gibi davranmaktan bile kaçınırsınız. Yeterince iyi olmadığınızı hissedersiniz. Oysa ruh eşi ya da gerçek aşk tanımı bunun tam zıttıdır. O kişiyle kendiniz olabilirsiniz ve huzurlu hissedersiniz. İçinizden bir ses bu ilişkinin bir anlamı olması gerektiğini mi söylüyor?



Bir türlü olduramadığınız bu ilişkinin bir noktadan sonra size bambaşka bir enerjiyle, adeta gönderildiğini hissedebilirsiniz. Durumu aşk diye tanımlayamadığınız, sürekli olarak sarpa saran, sizi sabit bir mutlulukla kuşatamayan bu ilişkiden almanız gereken bazı dersler olduğunu fark edebilirsiniz. Ki bu aydınlanma sona yaklaştığınızın göstergesidir.

Karmik ilişkiyi sonlandırmanın yolları

Bencillik ön plandadır.



Partneriniz sadece kendi duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla mı ilgileniyor? Ya da aksine siz mi bu beklenti içerisindesiniz? Belki de karşılıklı bir bencilleşme söz konusudur! Her halükarda karmik bir ilişkide bencilliğin ön planda olduğunu fark etmek kaçınılmazdır. Bu ders çıkaracağınız ilişkide asla “biz” olduğunuzu hissedemezsiniz.



Karmik bağı keserek ilişkiyi nasıl sonlandırmanın yolları



Gelelim en önemli kısma. Kendinizi tanıma, ilişkiden beklediklerinizi öğrenme, ilişkide nasıl biri olmak istediğini fark etme aşamalarından sonra artık bu bağı koparma vakti!

“Artık ne istediğimi ve ne istemediğimi biliyorum” diyebildiğiniz anda bağınızı kesin. Ancak bunu, tüm affediciliğinizle, kabullenişinizle yapın. O kişiye teşekkür edin. Size öğrettikleri, size verdikleri için minnetinizi belli edin. Belki de en zor ve önemli kısım bu kişiyi hayatınızdan sonsuza kadar çıkarmanız gerektiğinin bilincine varmanız olacak. Bu nedenle tavrınızda net olmanız çok önemli. Döngünün kendini tekrarlamaması için karşınızdaki kişinin artık size açılacak hiçbir kapısı olmadığını net bir şekilde görmesi gerekir.

Kendi kendinize belki bir meditasyon ya da nefes egzersizi sırasında bu kararın en doğrusu olduğunu tekrar ederek olumlamalar yapın. Dilerseniz bu ilişkiden çıkardığınız tüm dersleri, size hissettirdiklerini yazabilirsiniz. Unutmayın; söz uçar yazı kalır.