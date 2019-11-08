Kış aylarına son 1 kala, makyaj ve cilt bakım dünyası da tüm yeniliklerine devam ediyor. Makyaj paletlerindeki renkler; daha soğuk ve cesur tonlara dönerken güzellik dünyasındaki yeni ürünler de bizi heyecanlandırıyor.

İşte Kasım 2019’un en yeni ve denemeniz gereken güzellik ürünleri…

Aerin Rose Cocoa

estee lauder Aerin Rose Cocoa

Gül gibi geleneksel bir kokuyu; kakao çekirdekleri, şampanya trüflü ve vanilya sayesinde çarpıcı bir hale getiren bu parfüme bayılacaksınız!

Nuxe Reve de Miel Body Oil Balm

Nuxe Reve de Miel Body Oil Balm

Cildinizi Nuxe’ün bu yeni balmı sayesinde kuruluktan koruyabilirsiniz. Hafif yapıdaki yağlar ve bal; yapışkan bir his bırakmadan cildi nemlendiriyor.

Le Labo Baie 19

Le Labo Baie 19

Ciltte taze bir his bırakan bu parfüm; paçuli, yeşil yapraklar ve yemiş kokularıyla yağmurdan sonraki hissi yaratıyor.

Charlotte Tilbury Charlotte Darling Eye Palette

Charlotte Tilbury Charlotte Darling Eye Palette

Makyaj artisti Charlotte Tilbury’nin de kendisinde kullandığı palet olan bu ürün; yumuşak smokey makyaj yapmaktan hoşlananlar için ideal.

Becca Pearl Glow Collection

Becca Pearl Glow Collection

Hafif yapıdaki bu aydınlatıcıyı dudaklarınıza ve gözlerinize de uygulayabilirsiniz.

Glossier Pro Tip

Glossier Pro Tip

Eğer eyeliner kuyruğu yaratma konusunda sorun yaşıyorsanız; Glossier’in bu yeni ürünü yardımınıza koşacak. Kolay kuruması da cabası!

Summer Fridays CC Me Serum

Summer Fridays CC Me Serum



Markanın ilk serumu; C vitamini sayesinde daha parlak bir bir cilt vaat ediyor.

