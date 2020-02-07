Kate Middleton’dan Şaşırtan İtiraf

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi sinemanın en iyilerini BAFTA Ödülleri ile ödüllendiriyor. Geçtiğimiz günlerde BAFTA Ödülleri’nin 73’üncüsü gerçekleşti.

Geceye katılanlar arasında Kate Middleton ve Prens William da vardı. Kate Middleton ilginç bir itirafta bulundu.

Ebeveyn olmanın ve çocuklarla vakit geçirmenin film izlemesini engellediğini söyleyen Middleton ödül töreninde aday olan filmlerden hiçbirini izlemediğini açıkladı. Düşes yaptığı bu açıklamayla pek çok kişiyi şaşırtırken, samimiyeti de yüzleri de güldürdü.