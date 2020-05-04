Kate Middleton’dan Yeni Annelere Tavsiyeler

Cambridge Düşesi Kate Middleton, COVID-19’un yeni anne olanlar ve hamile kadınlar üzerindeki etkileri hakkında uzmanlarla görüştü. İngiltere’nin Anne Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası’na dikkat çekmek için görüntülü arama ile bir doğumhaneye bağlanan Middleton, yeni annelerle de konuştu ve onlara kendi deneyimlerini aktardı.

Kate Middleton pandemi sürecinde, annelerin endişelerinin normal olduğunu ve bunun için yardım almalarının, destek görmelerinin çok olağan olduğunu paylaşarak anne olmak üzerine şunları ekledi: “Zaman zaman kendinizi yalnız hissediyorsunuz ama aslında diğer pek çok anne de sizin yaşadıklarınızı yaşıyor. Altı anne ile konuşuyorsunuz ve herkesin aslında aynı şeyi yaşadığınızı anlıyorsunuz. Ondan önceyse bunu yaşayan tek kişi olduğun için endişeleniyorsun.”

Kate MİDDLETON YENİ ANNELERE MORAL VERDİ

Düşes, 2013 yılında ilk çocuğu Prens George’un doğum sürecinde Anglesey’de yaşıyordu ve kendisini o zamanlarda ne kadar ‘izole’ hissettiğini itiraf etti: “O dönemde William Arama ve Kurtarma’da görev yapıyordu. Anglesey’in ortasında küçücük bir bebekleydim. Kendimi çok izole hissetmiştim. Çevremde ailemden kimse yoktu ve William’ın gece vardiyaları oluyordu.”

Düşes bu içten açıklamalarıyla konuşmanın ve yardım istemenin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.