Kate Middleton’ın Çocukları Archie’ye Bayılıyor

Kraliyet ilişkileri içerisinde sürekli olarak anlaşmazlık haberleri çıkıyor. Bu sefer bir kaynaktan gelen açıklamalar oldukça olumlu.

Bir kaynağın belirttiğine göre Kate Middleton, 2020 yılında Archie ile daha fazla vakit geçirmek istiyor. Düşes böylece, çocukları Prenses Charlotte, Prens George ve Prens Louis’nin küçük kuzenleri Archie ile bağ kurabileceklerini umuyor.

Kate middleton ve çocukları

Belirtilene göre Middleton ve Prens William’ın üç çocuğu da Archie’ye kelimenin tam anlamıyla tapıyor. Meghan Markle ve Prens Harry Noel tatilini Markle’ın annesi ile birlikte Kanada’da geçirmişlerdi. Bu da saraydaki pek çok geleneği es geçmeleri demekti. Sussex Dükü ve Düşesinin gelecekteki özel gün ve etkinliklerde ne gibi bir katılım gösterecekleri merak konusu.

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