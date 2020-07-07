Kate Middleton’ın Diana Stili Görünümü

Cambridge Düşesi Kate Middleton, Covid-19 sebebiyle aylardır süren dijital etkinliklerden sonra, dışarıda süren bir etkinliğe katıldı.

Kate Middleton ve Prens William, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) 72. yıldönümünü kutlamak için King’s Lynn’deki Kraliçe Elizabeth Hastanesini ziyaret etti. Kate Middleton’ın bu etkinlik için tercih ettiği kıyafet ise, 1 Temmuz’da doğum günü sebebiyle anılan Prenses Diana’ya saygı içeriyor.

Kraliyet mavisi tonu elbisesinin yaka detayları, etek boyu ve zarif kemeri, Prenses Diana’nın stilini hatırlattı.