Kate Middleton’ın Favori Cilt Bakım Ürünleri

Cambridge Düşesi Kate Middleton; her daim ışıldayan sağlıklı cildi ve kusursuz güzellik görünümleriyle en büyük ilham kaynaklarımızdan biri. Kate Middleton’ ın ışıltısında büyük etkisi olan düşesin favori güzellik ürünlerini listeledik:

Kate Middleton’ın dalgalı ve ışıldayan saç modellerinden ilhamla hazırladığımız önerileirmize de göz atmayı unutmayın.

#1 Beuti Skincare Beauty Sleep Elixir

kate mıddleton’ın favori ürünlerinden

Kate Middleton’ın düzenli olarak kullandığı ürünlerden biri. Hatta bir röportajında başucunda şişelerce tuttuğunu söyleyen Kate Middleton’ın bu favori ürünü; amellia, lavanta, sardunya ve neroli içeren güçlü bir formüle sahip.

#2 Yves Saint Laurent Touche Éclat

Kate Mıddleton’ın çantasından eksik etmediği güzellik ürünü

Kate Middleton her daim kameralara hazırlıklı olmalı. Bu yüzden kusursuz bir aydınlık katan bu ürünün de fanı olduğunu dile getiriyor. (Hatta aynı ürünün Meghan Markle’ın da favorisi olduğunu belirtelim.)

#3 Laura Mercier Tinted Moisturizer

Son zamanların öne çıkan güzellik ürünlerinden

Bu yağsız ve renkli nemlendirici; kusursuz bir bitişe sahip.

#4 Karin Herzog Vita-A-Kombi 1

denemeye değer ürünlerden

Karin Herzog Vita-A-Kombi 1 (75 $) bir İsviçre cilt bakım markası ve kraliyet mührü onayına sahip. Gözenekleri küçültmeyi ve yağlanma belirtilerini azaltmayı vaat ediyor.

#5 Biotulin Supreme Skin Gel

Yıldızların da favorisi olan güzellik ürünü

Düşes Catherine, Obama’nın makyaj artistinin anlattığına göre bu ürünü eski First Lady Michelle Obama’ya tavsiye edecek kadar çok seviyormuş.

#6 Trilogy Certified Organic Rosehip Oil

kuşburnu yağı, özellikle de uzun uçuş yolculuğu yapanların favorisi

Kuşburnu yağının büyük bir hayranı olduğu her zaman söyleyen Kate; Yeni Zelanda turu sonrası tanıttığı bu tamamen doğal Trilogy Sertifikalı Organik Kuşburnu Yağını rutininden ayırmıyor.

Kuşburnu yağı, koyu lekelerden, enflamasyona kadar her şey için harika etki yaratabilen bir ürün.

#7 Nivea Visage Pure & Natural Day Cream

tüm zamanların vazgeçilmezi

Drugstore ürün görmek sizi şaşırtmasın; Middleton da bu klasiğin bir fanı.

#8 Deborah Mitchell Black Bee Venom Mask

Düğünü öncesinde de bu maskeyi kullanan Middleton; o günden beri Deborah Mitchell ürünlerinin sıkı takipçisi.