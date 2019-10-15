Kate Middleton’ın Pakistan Ziyareti Kombinleri

Kate Middleton ve Prens William 5 gün sürecek Pakistan turuna başladılar. Bu süreçte Düşes’in kombinleri de bir hayli dikkat çekiyor.

İşte Kate Middleton’ın Pakistan ziyaretindeki stil görünümleri:

Kate Middleton ve Prens William Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı ile Pakistan’a indiklerinde Düşes’in üzerinde yukarıdan aşağıya doğru indikçe rengi koyulaşan (ombre efektli) turkuaz mavisi bir elbise vardı. Elbisenin altından ise aynı renkte ince bir pantolon görülüyor. Bu kıyafet stili, Pakistan da dahil olmak üzere Güney Asya ülkelerinde tercih edilen geleneksel tunik-pantolon takımlarını andırıyor.

Middleton bu görünümü krem rengi topuklu ayakkabılarıyla tamamladı.

Kate Middleton’ın bugünkü görünümlerine bakacak olduğumuzda ise ilk kıyafetinde kraliyet mavisi rengini seçtiğini görüyoruz. Bir okula gerçekleştirdikleri ziyarette Düşes yerel bir tasarımcı olan Maheen Khan‘ın tunik-pantolon ve şaldan oluşan takımını giydi.

Bugüne dair bir diğer görüşme ise Pakistan Cumhurbaşkanı ile gerçekleşti. Kate Middleton bu görüşme için Pakistanlı tasarımcı Maheen Khan‘ın beyaz pantolonu üzerine zümrüt yeşili Catherine Walker tasarımı bir palto giydi. Middleton omzuna yine yerel bir tasarımcıya, Bonanza Satrangi‘ye ait bir şal aldı.