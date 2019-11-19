Katie Holmes’den 40 Yaşında Işıldayan Bir Cilt İçin 10 Ürün

Son dönemde sokak stiliyle favorilerimiz arasına giren Katie Holmes; ışıldayan cildiyle de öne çıkıyor. 40 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çektiğimiz Holmes’un her daim ışıltılı ve sağlıklı görünen cildinin sırları neler? İşte Katie Holmes’den 40 yaşında ışıldayan bir cilt için 10 ürün önerisi…
Toz Allık
“Her zaman çantamda toz allığımı bulundururum” diyen Katie Holmes; böylece istediği zaman canlı bir görünüm yaratabiliyor. Favorisi ise en güzel şeftali tonu allıkları barındırması nedeniyle Tom Ford’un allıkları…
Tom Ford Cheek Colour
Krem Temizleyici
“Uzun günler boyu çalışmak; bir o kadar ağır makyaj ve ışığa maruz kalmak demek. Olay Regenerist Daily Regenerating Cream Wash’in kremsi formülü ile cildimi hassasça temizleyebiliyorum” diyor Holmes.
Olay Regenerist Skin Perfecting Cleanser
Kağıt Maske
Onsuz yaşayamadığı güzellik ürünü olarak kağıt maskeleri söyleyen Katie Holmes, Japon güzellik markası SK-II’yi tercih ediyor.
SK-II Facial Treatment Mask x 6
Yüz Yağları
“Teenage yıllarımda sivilce yapmaması için yüzüme yağ sürmezdim ancak şimdilerde kırışıklık olmaması için sürebildiğim kadar yağ sürüyorum” diyor Katie Holmes.
Cilt Bakımı
“Cilt bakımına gitmeyi seviyorum. Özellikle bir yeri tercih etmiyorum, her defasında farklı yerler deniyorum” diyor Holmes. Sarah Chapman’ın yüz araçları ise favorisi.
Doğal Ürünler
Sert kimyasallardan uzak ürünleri kullanmak, Holmes’un 1 numaralı kuralı. “Bence cildinize ne koyduğunuz oldukça önemli” diyor Holmes.
Nemlendirici
“Olay Regenerist 3 Point Super Age-Defying Moisturiser nemlendiricisini seviyorum” diyen Holmes, cildindeki yumuşak histen hoşlandığının altını çiziyor.
Daha Fazla Cilt Maskesi
Sadece kağıt maske değil, normal maske formunu da sevdiğini söylüyor Holmes. “Her akşam Dr. Hauschka Firming and Rejuvenating maskesini uyguluyorum. Arkadaşlarımla Skype görüşmesi yaparken genelde yüzümde bu oluyor!” diyor yıldız.
Işıltılı Pudra
Bobbi Brown’un kült Shimmer Brick paleti olmadan yaşayamayacağını söyleyen Holmes; “sabahları yüzümü aydınlatan tek şey” diyor.
Beyaz Far
“Şimdiye dek makyaj artistlerinden öğrendiğim en iyi şey, göz pınarlarına beyaz far sürerek aydınlatmak” diyor Katie Holmes.