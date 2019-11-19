Katie Holmes’den 40 Yaşında Işıldayan Bir Cilt İçin 10 Ürün

Son dönemde sokak stiliyle favorilerimiz arasına giren Katie Holmes; ışıldayan cildiyle de öne çıkıyor. 40 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çektiğimiz Holmes’un her daim ışıltılı ve sağlıklı görünen cildinin sırları neler? İşte Katie Holmes’den 40 yaşında ışıldayan bir cilt için 10 ürün önerisi…

Toz Allık

katıe holmes tom ford allıkları tercih ediyor

“Her zaman çantamda toz allığımı bulundururum” diyen Katie Holmes; böylece istediği zaman canlı bir görünüm yaratabiliyor. Favorisi ise en güzel şeftali tonu allıkları barındırması nedeniyle Tom Ford’un allıkları…

tom ford allık

Tom Ford Cheek Colour

Krem Temizleyici

katıe holmes cilt sırları

“Uzun günler boyu çalışmak; bir o kadar ağır makyaj ve ışığa maruz kalmak demek. Olay Regenerist Daily Regenerating Cream Wash’in kremsi formülü ile cildimi hassasça temizleyebiliyorum” diyor Holmes.

olay temizleyici

Olay Regenerist Skin Perfecting Cleanser

Kağıt Maske

katıe holmes’den ışıltılı cilt sırları

Onsuz yaşayamadığı güzellik ürünü olarak kağıt maskeleri söyleyen Katie Holmes, Japon güzellik markası SK-II’yi tercih ediyor.

sk-ıı maske

SK-II Facial Treatment Mask x 6

Yüz Yağları

40 yaş için cilt bakım sırları

“Teenage yıllarımda sivilce yapmaması için yüzüme yağ sürmezdim ancak şimdilerde kırışıklık olmaması için sürebildiğim kadar yağ sürüyorum” diyor Katie Holmes.

Pestle & Mortar Superstar Night Oil

Cilt Bakımı

kırışıklıkları önlemek için cilt sırları

“Cilt bakımına gitmeyi seviyorum. Özellikle bir yeri tercih etmiyorum, her defasında farklı yerler deniyorum” diyor Holmes. Sarah Chapman’ın yüz araçları ise favorisi.

Sarah Chapman Facialift Tool

Doğal Ürünler

katıe holmes sokak stiliyle de öne çıkıyor

Sert kimyasallardan uzak ürünleri kullanmak, Holmes’un 1 numaralı kuralı. “Bence cildinize ne koyduğunuz oldukça önemli” diyor Holmes.

Tata Harper Green Beauty Essentials

Nemlendirici

katıe holmes’un güzellik sırları

“Olay Regenerist 3 Point Super Age-Defying Moisturiser nemlendiricisini seviyorum” diyen Holmes, cildindeki yumuşak histen hoşlandığının altını çiziyor.

Olay Regeneristg Anti-Ageing Cream Moisturiser

Daha Fazla Cilt Maskesi

katıe holmes’den bakım tüyoları

Sadece kağıt maske değil, normal maske formunu da sevdiğini söylüyor Holmes. “Her akşam Dr. Hauschka Firming and Rejuvenating maskesini uyguluyorum. Arkadaşlarımla Skype görüşmesi yaparken genelde yüzümde bu oluyor!” diyor yıldız.

Dr. Hauschka Revitalising Mask

Işıltılı Pudra

katıe holmes ışıltılı makyaj stiliyle öne çıkıyor

Bobbi Brown’un kült Shimmer Brick paleti olmadan yaşayamayacağını söyleyen Holmes; “sabahları yüzümü aydınlatan tek şey” diyor.

Bobbi Brown Shimmer Brick Compact

Beyaz Far

katıe holmes makyaj stili

“Şimdiye dek makyaj artistlerinden öğrendiğim en iyi şey, göz pınarlarına beyaz far sürerek aydınlatmak” diyor Katie Holmes.