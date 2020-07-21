Katy Perry Hamilelik Deneyimi Hakkında Konuştu

Avustralya radyosu için röportaj veren Katy Perry hamileliğini ve hamile vücudu için nasıl “minnettar” olduğunu anlattı.

Yakında ilk bebeğini kucağına almayı bekleyen Katy Perry, tüm bu hamilelik sürecini sosyal medyadan hayranlarıyla da paylaşmayı seviyor. Katy Perryİ son verdiği röportajda bunu bir kez daha vurguladı.

“Ben çok aktif bir kadınım ve aktif bir anneyim ve tüm bunlar bu COVID dönemi ve Amerikan devriminin gerçekleştiği sürede oldukça değerli. Ayrıca 14 Ağustos’a albüm yetiştirmeye çalışıyorum. Bu dönemde seyahat etmek zorunda olmamam gerçekten bir lütuf.”

Hamileliği sonrası kadınlara bakış açısının da değiştiğini vurgulayan Perry; “Vücudum için gerçekten minnettarım ve kadınlara çok saygı duyuyorum. Açıkçası bu süreçten geçerken, yepyeni bir bakış açısı elde elabilirsiniz. Ellerim şişti. Ayaklarım şişmeye başladı. Vücudumun değişimini izlemeyi ve hareket halindeyken anne olmayı seviyorum.”

Perry daha önce Graham Norton Show’da karantina sırasında annelik hakkında çok şey öğrendiğini, nişanlısı Orlando Bloom ve bazı çok genç akrabalarıyla birlikte zaman geçirmenin faydası olduğunu belirtmişti.

“Anne olmayı hızlı öğreniyorum, çocuklar müziğim aracılığıyla her daim bana doğru yönelirler, bu yüzden onlara alışkınım. Ama sabahın erken saatlerinde yatağımın kenarından bana bakarken uyandıran çocuklara alışkın değilim.” diye ekledi.