Katy Perry İntiharın Eşiğine Geldiğini İtiraf Etti

Yakın zamanda Orlando Bloom ile birlikte ilk bebeklerini bekleyen Katy Perry; hayatının karanlık dönemleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Katy Perry; o dönemde bir dargın bir barışık ilişkilerinin devam ettiği Orlando Bloom ile 2017’deki ayrılığı ve sonrasında gelen başarısız satış oranlarına sahip Witness albümü nedeniyle psikolojik olarak çöküş yaşayıp intiharın eşiğine geldiğini itiraf etti.

“Kendimden o kadar çok şey vermiştim ki, bu beni tam anlamıyla ikiye böldü. Erkek arkadaşımdan ayrılmıştım. Bir sonraki albümümün rekor kırıp beni yüksekten uçuracağına emindim ama o da gerçekleşmedi ve bir çöküş yaşadım.”

Perry sözlerine şu şekilde devam etti: “Umudu seçmek, Tanrı ile aramdaki ilişkiden dolayı her zaman benim için bir seçenek oldu. Benden daha büyük bir şeyin beni bir amaç için yarattığını ve tek kullanımlık olmadığımı ve yaratılan her insanın bir amacı olduğunu düşünerek umudumu yitirmedim.”

Katy Perry ve Orlando Bloom’un ilişkisi 2016’da başlamıştı. İlişkilerine bu süreçte pek çok kez ara veren çift; şu anda ise ilk çocuklarını bekliyor. 8 aylık hamile olan Katy Perry ve Orlando Bloom; bu yıl gerçekleşmesini planladıkları düğünlerini pandemi nedeniyle ertelemişti.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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