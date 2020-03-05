Katy Perry ve Orlando Bloom İlk Bebeklerini Bekliyor!

35 yaşındaki ünlü şarkıcı Katy Perry, ilk bebeğine hamile olduğunu hayranlarına duyurdu!

Yeni müzik klibi “Never Worn White” için hamile şekilde kamera karşısına geçen Perry, böylece bu müjdeli haberi de vermiş oldu.

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Let’s just say it’s gonna be a jam packed summer… 🎶♥️🙂 #NeverWornWhite is out now

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 “Bu yaz çok fazla şey olacak. Sadece doğum yapmayacağım, beklediğiniz çok önemli bir şey daha olacak.Heyecanlıyım, heyecanlıyız ve mutluyuz. Bu, muhtemelen benim en uzun süre tuttuğum sır oldu. Size müzikle birlikte en iyi şekilde açıklamak istedim” notunu paylaşan Katy Perry; Şubat 2019’da 2016 yılından beri birliktelik yaşadığı Orlando Bloom’la nişanlanmıştı.

Çiftin planladıkları gibi Haziran ayında evleneceği ise konuşulanlar arasında.

Orlando Bloom’un  model Miranda Kerr ile evliliğinden Flynn adında bir oğlu daha bulunuyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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