Katy Perry ve Orlando Bloom İlk Bebeklerini Bekliyor!

35 yaşındaki ünlü şarkıcı Katy Perry, ilk bebeğine hamile olduğunu hayranlarına duyurdu!

Yeni müzik klibi “Never Worn White” için hamile şekilde kamera karşısına geçen Perry, böylece bu müjdeli haberi de vermiş oldu.

“Bu yaz çok fazla şey olacak. Sadece doğum yapmayacağım, beklediğiniz çok önemli bir şey daha olacak.Heyecanlıyım, heyecanlıyız ve mutluyuz. Bu, muhtemelen benim en uzun süre tuttuğum sır oldu. Size müzikle birlikte en iyi şekilde açıklamak istedim” notunu paylaşan Katy Perry; Şubat 2019’da 2016 yılından beri birliktelik yaşadığı Orlando Bloom’la nişanlanmıştı.

Çiftin planladıkları gibi Haziran ayında evleneceği ise konuşulanlar arasında.

Orlando Bloom’un model Miranda Kerr ile evliliğinden Flynn adında bir oğlu daha bulunuyor.