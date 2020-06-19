Keanu Reeves İle Zoom Üzerinden Görüşmek Bağış İle Mümkün

Ünlü yıldız Keanu Reeves, en yüksek bağışı yağan hayranıyla görüntülü olarak konuşacak!

Kanserli çocukların yararına düzenlenen bu açık artırmada; en yüksek bağışı yapan kişi Keanu Reeves ile 15 dakikalık bir zoom randevusu yapabilecek.

22 Haziran’a kadar devam edecek açık artırmanın geliri ise tamamen kanserli çocukların yararına harcanacak. Görüşme ise 6 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

Keanu Reeves’in kardeşi Kim, 2003 yılında kan kanserine yakalanmıştı. O dönemde depresyona giren ünlü oyuncu kardeşinin yanında olabilmek için oyunculuğa ara vermeyi bile düşünmüştü.

Reeves’in bu yüzden bu tarz yardım kampanyalarına olan hassasiyeti biliniyor.