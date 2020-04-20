Kegel Egzersizlerini Doğru Yaptığınızdan Emin Misiniz?

COVID-19 salgını nedeniyle evde geçirdiğimiz bugünleri kendinize odaklanarak geçirebilirsiniz. Peki kendinize odaklanmak sadece cilt bakımı ve sporla mı alakalı? Tabii ki hayır! Bu karantina günlerinde cinsel sağlığınızı da geliştirebilirsiniz.

Cinsel sağlığın temellerinden kegel egzersizleri ile işe başlayabilirsiniz. Olduğunuz yerde cinsel organınızı kaslarınız yardımıyla kasıp bırakma işlemini ne yazık ki pek çok kişi yanlış uyguluyor.

Kegel egzersizlerini geliştirmeye ve yaptığınız yanlışlardan kurtulmaya ne dersiniz?

Rahim, mesane, ince bağırsak ve rektumu destekleyen kasların bulunduğu pelvik tabanı güçlendirmenin en iyi yolunun kegel egzersizleri olduğunu sıkça duyuyorsunuzdur. Ancak, çoğu kadın bu kas grubunu maalesef yanlış çalıştırıyor. NY Urology kurucusu Dr. David Shusterman’a göre, buna bağlı olarak halihazırdaki problemlerde artış bile gözlemlenebiliyor.

Pelvik taban ve nefes üzerine çalışmalar yürüten Klinik Psikolog Belisa Vranich, birçok kadının bu kasları aşırı güçlü sıktığını belirtiyor. Burada durmak lazım: Kaslarınızın gevşemiş olduğunu ve daha sıkı çalıştırmanın onları daha da kuvvetlendireceğini mi düşünüyorsunuz? Dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Pelvik taban problemleri her zaman aşırı zayıf kaslardan kaynaklanmayabilir. Çoğunlukla bu kaslar dengeden çıkmıştır, kontrol edilemez hale gelmiştir ya da büzülmüştür. Uzmanlar ise daha farklı bir teknik gerektiren ters kegel egzersizlerinin de en az sırada kegel egzersizleri kadar önemli olduğunun altını çiziyorlar.

Dikkat edilmesi gereken bir şey daha var. Kadınların bazıları, kegel egzersizlerini kasları daraltılmışken yapma yanlışına düşüyorlar. Vranich, tam aralığın öğrenilmesi gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde problemler daha da kötüleşebilir ve kaslarını kuvvetlendirmekten ziyade idrar kaçırma gibi sorunlara bile yol açabilir.

Kegel Egzersizleri Nasıl Yapmalı?

Kegel egzersizinin formunu düzeltmek için yapmanız gereken ilk şey, pelvik taban kaslarının nerede konumlandığını belirlemek olacaktır. Bunu çabuk ve “kirli” bir yolla, idrarını yaparken idrar akışını durdurarak yapabilirsiniz. Devreye giren kaslarınız, aradığınız kaslardır (Bunu çok sık yapmamalısınız; çünkü mesanenize zarar verebilirsiniz.). Ardından, pelvik tabanınızı rahatlatmaya ve normal kegel egzersizlerinin yanına ters kegel egzersizlerini ekleyerek kaslarınızı germeyi deneyim. Ters kegel egzersizleri sayesinde esneklik artacak ve gerilim azalacaktır.

Ayrıca, nefesinizi de düzgün almaya çalışmalısınız. Normal kegel egzersizi yaptığınızda, nefes verin ve göbeğinizi içeriye doğru çekerek pelvik tabanınızı kasın. Daha fazla kas gerilmesi hissediyor olmalısınız. Ters kegel egzersizi için şöyle yapmalısınız: Nefes alırken, hayal gücünüzü de kullanarak dikkatinizi pelvik tabanınıza odaklayın. Nefes alırken, diyaframınız ve aynı zamanda pelvik tabanınız da aşağıya inmeli ve rahatlamalı. Ayrıca iki yoga duruşu; child’s pose ve downward dog da iyi olacaktır.