Kendall Jenner, Caitlyn Jenner İle Kurduğu Yeni İlişkiyi Anlatıyor

Caitlyn Jenner’in bir derginin kapağında kendini dünyaya tanıtmasının üzerinden bu yana beş yıl geçti. Ve şimdi de yıl dönümünü kutlamak için iki kızı da, ebeveynleriyle ilişkilerinin nasıl geliştiğini ve değiştiğini anlatıyor. Verdikleri röportajda, Kendall ve Kylie Jenner, Caitlyn ile olan ilişkilerinin zamanla daha da büyüdüğünün altını çiziyor.

Kendall Jenner, son beş yıl içinde Caitlyn Jenner ile fazlasıyla yakınlaştığını anlatıyor. Babası (Caitlyn) duyguları hakkında çok fazla konuşmazken, Kendall şu sözlerle özetliyor düşüncelerini: “Babam transseksüel olarak ortaya çıktığından beri ilişkimiz daha da büyüdü. Sonunda bana karşı dürüst olabiliyor. Tüm bu süreç boyunca hissettiği derin duygular hakkında konuşabiliyoruz.”

Kylie Jenner da tıpkı Kendall gibi Caitlyn ile birbirlerine zaman içinde daha da yakınlaştıklarını söylüyor.

“Babam Olimpiyatlarda altın madalya kazanmasından pilot lisansı almasına kadar bana her zaman ilham verdi. Ancak, onun gerçek benliğini canlı olarak izlemek, hepsinden daha da ilham verici olanıydı.”

Her iki Jenner da Caitlyn’in kahramanları olduğu konusunda hemfikir.