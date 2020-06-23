Kendall x Kylie İş Birliğinde Makyaj Koleksiyonuna Bakış

Kylie Jenner, Kylie Cosmetics ile makyaj dünyasının adeta zirvesine oturdu diyebiliriz. Kylie, şu sıralar markası için yepyeni bir heyecan yaşıyor: Kız kardeşi Kendall Jenner ile hazırladıkları koleksiyon!

26 Haziran’da satışa sunulacağını duyurduğu iş birliğinden fotoğraflar da sosyal medya hesabında paylaşıldı. Koleksiyon oldukça geniş bir yelpaze içeriyor.

Koleksiyonda bronzer, highlight ve allık sticklerin yanı sıra pudra, face gloss, dudak kalemi ile ruj ikilisi ve bir de far paleti olduğunu görmek mümkün. Far paletinde mat ve parlak renkler bir arada. Çünkü Kylie, kardeşi Kendall’ın ışıltılı göz farlarını sevdiğini söylüyor!

Bir kozmetik devine dönüşen Kylie Jenner’ın, bu yeni iş birliği ile model kız kardeşi Kendall’ın hayranlarının da sevgisini kazanacağı kesin!

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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