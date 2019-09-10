Kendinize Her Gün Hatırlatmanız Gereken 4 Sevgi Olumlaması

Kendiniz hakkında her gün tekrar edeceğiniz olumlamalar negatif duygu ve düşünceleri ortadan kaldırarak hayatınızı kolaylaştırır.

Araştırmalar gösteriyor ki benlik onaylamaları kendinize verdiğiniz değeri arttırdığı gibi başkalarının size olan bakışını da olumlu yönde etkiliyor.

Sevgiye dair önerdiğimiz bu 4 olumlama ise sizi aşka ve her türlü sevgiye açacağı gibi kendinizle olan ilişkinize de iyi gelecek!

*Bu cümleleri her gün en az bir kez (özellikle de ihtiyaç duyduğunuz anlarda) kendinize tekrar etmeniz yeterli.

#Etrafım sevgiyle çevrili.

Bu cümle ile hayatınızda size önem veren ailenizi, arkadaşlarınızı, iş arkadaşlarınızı, sevgilinizi ve diğer sosyal çevrenizdeki kişileri kendinize hatırlatmış olacaksınız. Böylece bilinciniz bu insanlardan aldığınız sevgi, destek ve cesaretin farkına varacak.

#Sevgiyi hak ediyorum.

İnsan bazen en çok kendisine karşı acımasızlaşır. Ama bu cümle size yeterli olduğunuzu hatırlatacak. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmadan sevmenin tadına varın. Kusursuz değilsiniz, olmak zorunda da değilsiniz. Kusurlarınızla ve tüm yanlışlarınızla sizsiniz. Bu haliniz yeterli ve sevgiyi sonsuz hak ediyor.

#Kalbim sevgiye açık.

Ummadığınız insanlardan beklenmedik tavırlar görmüş, sözler duymuş olabilirsiniz. Bu güveninizi kırabilir ve insanlarla aranıza set kurmanıza neden olabilir. Ancak bu olumlamayla kendinizi yeni insanlar tanıyıp sevmeye karşı cesaretlendireceksiniz.

#Tek başıma tamamım.

Tamamlanmış olmak için kimseye ihtiyacınız olmadığını belleğinize kazıyacak muhteşem bir olumlama cümlesi. Mutluluğunuzun ve iyiliğinizin tek kaynağı sizsiniz. Unutmayın ki, tek başınıza tamam olduğunuz sürece başkalarıyla da huzurlu olabilirsiniz.