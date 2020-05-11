Khloe Kardashian’dan Kolay Vücut Peelingi Tarifi

Kendi web sitesi Poosh için kız kardeşlerine güzellik sırlarını soran Khloe Kardashian; kendi tariflerini paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kendi saç maskesini ve evde daha yumuşak bir tıraş deneyimi için gerekli olan malzemeleri veren Khloe Kardashian; kız kardeşlerine oranla cilt bakımında daha pratik tariflerin peşinde gibi görünüyor.

Ucuz bir peeling deneyimi için Khloe’nin malzemeleri oldukça klasik. “Kahverengi şeker ve bal” karışımıyla vücut peelingi yaptığını açıklayan Khloe; evde kolayca uygulayabileceğiniz bir saç maskesi tarifi de veriyor.

Zeytinyağı, hindistancevizi yağı veya avokado yağını sürdüğünüz saçlarınızı, ısıyı yüksek tutacak bir kumaşla bağlayıp 20-30 dk tutmanızı öneriyor Khloe Kardashian. Kendiliğinden ısıtma etkisi olan bandanaları deneyebileceğiniz gibi; evde ütüyle ısttığınız havluyu da sarabilirsiniz. Sonrasında saçlarınızı bol şampuan ile yıkayın.

Khloe Kardashian aynı zamanda daha kolay bir tıraş deneyimi için saç kremi ya da hindistan cevizi yağı kullanabileceğinizi de belirtiyor.