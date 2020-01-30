Kim Kardashian Sevgililer Gününü Yeni Parfümle Karşılıyor

Kim Kardashian güzellik ve bakım sektöründe hız kesmeden üretime devam ediyor. Parfüm markası KKW Fragrance için yeni bir parfüm yaratan Kim Kardashian tanıtım sürecine başladı.

KİM KARDASHİAN PARFÜMLERİ

Daha önceki parfüm koleksiyonu Crystal Gardenia’ya benzer bir şekilde ürettiği yeni parfümü Crystal Violet Musk ilhamını kristallerden alıyor. Kristalleri anımsatan altıgen şekliyle dikkat çeken parfüm şişesi, Kardashian’ın stilinin aksine oldukça minimal bir görünümde.

Mor rengiyle estetik bir yapıda olan Crystal Violet Musk’ın kokusu is bergamot, lavanta ve vanilya üst notalarına sahip. Alt notalarında ise şakayık ve pembe zambak öne çıkıyor.

Kim Kardashian yeni parfümüyle anında rahatlama ve ferahlama hissi vadediyor.