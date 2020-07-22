Kim Kardashian Sonunda Kanye West Hakkında Konuştu

Kim Kardashian, Kanye West’in Twitter ve Güney Carolina’daki son açıklamalarının ardından sessizliğini bozdu.

Ünlü yıldız Instagram Story’leri üzerinden yaptığı açıklamalarda; eşi Kanye’nin bipolar bozukluğu hakkında çocukları ve özel hayat gizliliği nedeniyle konuşmadığını itiraf etti.

“Akıl hastalığını ve hatta kompulsif davranışları anlayanlar, aile üyesi reşit değilse ailenin güçsüz olduğunu bilirler.Bu deneyimden habersiz ya da uzaklaştırılmış insanlar bu konuda yargılayıcı olabilir ; ayrıca aile ya da arkadaşları yardım alma sürecine ne kadar yardım ederse etsin anlayamazlar.

Kanye’nin şöhretinin onu “eleştirilere maruz” bıraktığını farkettiğini ama aynı zamanda insanların; eşinin bir sanatçı, bir siyahi erkek, annesini kaybetmiş ve bipolar biri olarak yoğun baskı altında olduğunu anlamalarını istedi.

Kim Kardashian şu şekilde ekledi:

“Medyanın ve kamuoyunun bize gereken şefkat ve empatiyi vermesini rica ediyorum, bunu atlatabilmemiz için. Anlayışınız ve Kanye’nin iyiliği için endişelerini dile getirenlere teşekkür ederiz.”

İddialara göre ikilinin arası; Kanye West’in başkanlık mitingi sırasında, Kim’in ilk hamileliğinde kürtajı düşündüğünü açıklamasıyla gerilmişt. İddialarına Twitter üzerinden devam eden Kanye West; Kim Kardashian’ın annesi Kris Jenner ile kendisini kilit altında tutmaya çalıştığını belirtmişti.