Kim Kardashian Yeni Ürün Lansmanını Erteledi

Koronavirüs nedeniyle tüm dünya alarmda. Spor, moda, sanat başta olmak üzere pek çok alanda önemli etkinlikler teker teker iptal ya da erteleme duyurusu yapıyor.

Bir etkinlik erteleme duyurusu da Kim Kardashian’dan geldi. Kim Kardashian’ın kozmetik markası KKW Beauty’nin yeni far paleti ve nude lip gloss tanıtımının 20 Mart’ta yapılması planlanıyordu. Kim Kardashian Koronavirüs sebebiyle lansmanı ertelediklerini duyurdu.

KKW Beauty’nin Instagram hesabında yayınlanan bir açıklamada lansmanın ertelendiği duyuruldu ve şu cümleler eklendi: “Bu eşi benzeri görülmemiş zamanları yaşarken en iyi dileklerimizi herkesin güvenliği ve sağlığı için iletiyoruz.”

Lansman belirsiz bir tarihe ertelense de yeni ürünler KKW Beauty’nin web sitesinde 20 Mart tarihinde planlandığı gibi online satışa sunulacak.