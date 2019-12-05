Kırmızı rengin ruj konusunda bir klasik olduğu gerçek. Ancak 2020 hepimiz için pek çok yeni ve cesur trendlere de ev sahipliği yapıyor olacak.

Yeni sezonda maviden siyaha; soğuk tonlardan metalik dokunuşlara; en az kırmızı ruj kadar etkili ve çekici renkleri sık sık göreceğiz. 90lara saygı duruşu niteliğindeki yanık kahve rujlar ve tüm dikkatleri üzerinize çekecek altın ışıltılı rujlar da seçeneklerinizden bazıları arasında yer alıyor.

İşte 2020’de kırmızıya rakip olacak en çekici ruj renkleri…

Antik Pembe

Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture The Slim Sheer Matte Lipstick

Bu tonu hem gece hem de gündüz rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üstelik bahar tazeliğini her daim yüzünüze yansıtabileceğiniz bu ton; hemen hemen her kombininize de uyum sağlayacak.

Altın Tonları

Cle De Peau Radiant Liquid Rouge Shine Liquid Lipstick

J.Lo gibi görünmeyi kim istemez ki? Jennifer Lopez kadar alımlı bir görüntünün sırrı ise, altın ışıltılı nude tonlarındaki rujlardan geçiyor. Özellikle bronz tende harika durduğunu belirtmeliyiz. Aynı zamanda bu tonlardaki rujları gloss formunda edinmeniz gerektiğini unutmayın.

Charlotte Tilbury Superstar Lips Lipstick

metalik pembe rujlar için 2020 harika bir zaman dilimi olacak! Hem kış hem de yaz mevsimine uyum sağlayan bu rengi, smokey ya da kedi gözü makyajıyla uygulayın.

90’lar Kahvesi

FENTY BEAUTY by Rihanna Mattemoiselle Plush Matte Lipstick

Her daim kullandığınız nude rujlarınızın yerine koyacağınız ton artık belli. 90’larda sıkça gördüğümüz bu yanık kahve tonu, kırmızı renk ruj yerine harika bir alternatif olacak.

Siyah Ruj

Dior Rouge Dior Ultra Rouge Lipstick in Ultra Night

Sevin ya da sevmeyin; siyah ruj geri döndü! Böylesine cesur bir renk kullanacaksanız; mutlaka nemlendirici formüle sahip olanlardan kullanmanız gerektiğini unutmayın. Üstelik alıştıktan sonra bırakamayacağınız bir renk olacak.

Mavi

TOM FORD Boys & Girls Lip Color in Cardi

Biliyorsunuz ki Pantone 2020 rengini açıkladı. Buna göre mavi rengi hayatımızın her alanında göreceğiz. Rujlar da dahil! Cardi B’den ilhamını alan Tom Ford’un bu ruju ise favorimiz.

Çilek Rnegi

CHANEL ROUGE ALLURE VELVET EXTREMEIntense Matte Lip Colour

Çilek tonu bu yıl oldukça popüler olacak. İnanın klasik kırmızıdan daha çok dikkat çekeceksiniz. Bu tonda mat formülleri tercih edin.