Kış Aylarında Cilt Bakımının En Önemli 3 Adımı

Uzmanlar cildimiz hakkında şimdiye kadar bilmediğimiz üç olguyu açıklıyor. Bunları uyguladıktan sonra cildiniz size âdeta teşekkür edecek.

#1 Vücut derisi ile yüz derisi aynı değildir.



Vücudumuzda bazı bölgelerin derisi daha kalındır. Sırtımız, avuç içleri ve ayak tabanları gibi bölgelerde çok fazla gözenek bulunmaz. Bu bölgedeki hücreler yüzümüzdekine göre daha yavaş çalışır.

#2 Cilt, kendini taklit eden içeriklerden hoşlanıyor.

AHA’lar ve cilt bariyerini taklit eden bileşenler içeren kremler cildimizi besliyor. Daha pürüzsüz, yumuşak ve sıkı bir cilde sahip olmamızı sağlıyor.

#3 Güneş koruma faktörlü kremler kullanmak gerekiyor.

SPF’li kremleri, kışın da kullanmalıyız. Gün içinde güneş ışınlarına maruz kalan alanlar genellikle göz ardı ediliyor. 30 faktörlü güneş koruma kremini ellerinize, kollarınıza ve dekolte bölgenize uygulayabilirsiniz.