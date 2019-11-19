Kış Aylarında Seksin Faydaları, Ön Sevişme ve Favori Pozisyonlar

Kış aylarında bazı aktiviteler için enerji bulamadığımız zamanlar olabiliyor. Bu dönemlerde bedeninizdeki ve ruhunuzdaki tembellikten seks hayatınız da nasibini alıyorsa önerilerimiz çok işinize yarayacak!

Kış aylarında seks yapmanın faydalarını duyunca fikriniz değişebilir:

# Mutluluk hormonu salgılamanızı sağlar.

Seks, endorfin adı verilen mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlar. Orgazm esnasında nöronlar endorfin salgılanması için uyarılırlar. Bu hem kadınlar hem de erkekler için geçerli bilimsel bir gerçek. Mutlu olmanın daha ateşli bir yolu olabilir mi?

SEKSİN YARARLARINI BİLMENİZDE FAYDA VAR.

# Bağışıklık sisteminiz güçlenir.

Kış aylarında zayıflayan bağışıklık hastalıklara yol açabiliyor. Peki soğuk algınlıklarından seks ile korunabileceğinizi söylesek? İki psikolog tarafından yapılan bir çalışmada, haftada 3-4 kez seks yapan bir grup insan üzerinde gözlem gerçekleştirildi. Sonuçlar ise şaşırtıcı: Gözlemlenen kişilerin tükürüklerinde, daha fazla cinsel ilişkinin sonucunda artan, vücudun tehlikelere karşı savaşmasını sağlayan antikorlara rastlandı.

# Kaygılarınız azalır.

Mevsimsel değişiklikler en çok da ruh halimizi etkiliyor. Kış aylarında stresin ve endişenin sizi daha fazla etkilediğini fark edebilirsiniz. Yapılan araştırmalar aktif bir cinsel yaşamın stresi ve kaygıyı azalttığını doğruluyor.

SEKSİ BİR NOT: Erkekler kışın seks için çok daha hevesli oluyorlar! Kış aylarında yılın geri kalanına göre çok daha fazla cinsel dürtü taşıyorlar.

SEKSİN ALEVLENDİRMENİN EN İYİ YOLLARINDAN BİRİ DE MASAJ!

Sıra geldi kış aylarında ön sevişmenizi daha da ısıtacak önerilerimize:

Seksten önce havaya girmenizi sağlayacak sıcak bir kokteyle ne dersiniz? Fonda cazibenizi arttıracak bir müzik açmayı da ihmal etmeyin.

Yatak odanızdaki ısıyı her an çırılçıplak kalmaya hazır bir şekilde ayarlayın. Serin ürpertilerle vakit kaybetmek istemezsiniz.

Ön sevişmenin en sevilen aktivitesi elbette masaj! Sıcak aromaterapi yağlarıyla yapılan bir masaj, vücuttaki kan dolaşımını arttırarak daha rahat hissetmenizi sağlar. Partnerinizi şımartın. Elbette o da sizi. Seks bir takım oyunudur, unutmayın! Her iki taraf da eğlenmeli.

Seksi yatak odasından banyoya taşıyın. Küveti ılık suyla doldurun ve hazzın tadını çıkarın.

KÜVETTE SEKSE NE DERSİNİZ?

Kış aylarında zevki doruğa taşıyacak en iyi seks pozisyonları ise şöyle:

# Misyoner seks pozisyonu

Risksiz ve geleneksel bir seçim olduğunu biliyoruz. Ancak sırt üstü uzandığınızda partnerinizin üstünüzde olduğu bu pozisyonda vücutlarınızdan kayıp size hem dokunsal haz yaşatacak hem de sizi ısıtacak bir örtü inanın bu pozisyona bambaşka bir anlam katacak.

# Lotus seks pozisyonu

Bu pozisyonda tek yapmanız gereken oturan partnerinizin kucağında yerinizi alıp bacaklarınızı arkasında birleştirmek. Tek vücut olmayı doyasıya hissedeceğiniz bu pozisyona bayılacaksınız!

EN İYİ SEKS POZİSYONLARI

# Kadının üstte olduğu Cowgirl seks pozisyonu

Partneriniz kendini yorgun mu hissediyor? Sırt üstü yatağa uzanmasını izleyin ve ipleri elinize alın. Dilerseniz mecazi anlamda değil, gerçekten ipleri elinize alabilirsiniz! Fantezilerinizi sınırlandırmayın.

# Kutup ayısı seks pozisyonu

Yoğun bir şekilde sarılma içeren bu pozisyon nefesinizi ve vücut sıcaklığınızı yakında tutarak ısınmanızı sağlayacak. Bu pozisyonda bacaklarını uzatmış biçimde oturan partnerinizin kucağına oturun. Dengenizi sağlamak için ellerinizi arkaya uzatabilirsiniz. Partneriniz sizi belinizden kavrayarak ritmi rahatlıkla ayarlayabilir.