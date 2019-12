Kışa Özel Kolaylıkla Yapılabilecek Kombinler

Alışveriş listelerini güncellemek için en doğru zaman değil mi? Soğumaya başlayan havalar, aradığımız en büyük bahanelerden. Fakat moda gereksinimlerimizin haftadan haftaya değiştiği gerçeği ortadayken de, yapacağımız seçimlerin bizi uzun süreli kurtarması da oldukça önemli.

Sezon trendlerini göz önünde bulundurarak seçtiğimiz bu on zamansız parçayla, sonbahar-kış stilinizi parlatmanız mümkün.

Şık görünüme sahip olmak, kışa özel ve son derece güzel bir görünümün elde edilmesini sağlayacak ürün çeşitlerinden yararlanmak için özellikle lüks giyim markalarına ilgi gösterebilirsiniz. Son dönemin en çok ilgi gösterilen ve kış mevsiminde kullanıldığında hem güzel görünebileceğiniz hem de hızlıca hazırlanabileceğiniz kıyafet çeşitleri dikkat çekiyor.

Lüks markalar da direkt olarak kot ceket, şık ayakkabılar ve ekose etek veya kot pantolon seçenekleriyle, şık görünmeniz için direkt olarak kaliteli kombinlerden faydalanmanızı sağlayabiliyor. Türkiye’nin dört bir yanında binlerce kişinin satın alabileceği, triko ve kazaklarla kombin yapabilecekleri pantolon ve etek seçenekleri bulunuyor. Bunların tümünün lüks giyim markalarının yeni sezon ürünleri arasında yerini alıyor olması, özellikle de her zaman için şık görünüm elde edilmesi için Emporio Armani gibi markalara ilgi göstermenizi mümkün hale getiriyor.

#1 Kış İçin Bayanlara Özel Kombinler

Kombin oluştururken, siyah ve krem renginden destek alabilirsiniz.

Kış için bayanların her zaman satın alabileceği, çeşitli ürün türlerine uygun şekilde siparişlerini verebileceği, kombinlere dair problem yaşamayacakları siyah ve beyaz renkler herkesin ulaşabileceği yapıya sahiptir. Siyah, beyaz, gri ve krem rengi olan kazak ile pantolon çeşitleri için günlük giyim veya buluşmalarınıza özel olarak bu ürün türlerini satın alabilirsiniz.

Lacoste kadın mont

Çizmeler, botlar kullanılmak istenmesi halinde, son derece güzel görünümün elde edilmesini sağlayacak şekilde kabanlarla ve tek parça kıyafetlerle eşleşme yapılabilir. Mesela; Lacoste bizim bu konuda önceliğimiz olan markalardan. Tek parça kombin konusunda, sizin de görünümünüzü parlatacak parçalara sahip.

Bu noktada kontrast oluşturabilir veya birbirine yakın tonlarda olan kıyafetleri tercih ederek de kombin oluştururken çok fazla zaman kaybetmenize gerek kalmaz ve şık görünüme hızlıca ulaşabilirsiniz.

#2 Kış Sezonunda Trend Kıyafetlerle Kombin

Trend kıyafetlerle stilinizi parlatın

Beyaz kazak, tamamen farklı, kendi isteğinize göre belirleyebileceğiniz renkte örgü bir şapka, kot şort giymeniz ve altına kahverengi veya siyah renklerde bir çizme ile bot seçeneklerini değerlendirmeniz mümkündür.

Armani Jeans Kadın Bot

Bu sayede hem iç mekanları özel olarak güzel görüntünüzle herkesi etkileyecek şekilde, montunuz dışındaki bu kıyafetlerle kullanabilirsiniz. Dışarıda olduğunuzda ise üzerinizde bir kaban veya mont bulundurarak, kış sezonunda trend kıyafetler sayesinde kombin oluşturarak herkesten daha şık görünmeyi başarabilirsiniz. Bu noktada her sezonun önde gelen lüks giyim markaları, tüm müşterilerinin isteklerini ve giyim taleplerini karşılayabilecek şekilde üretim yapmaya devam ediyor.

#3 Hızlıca Hangi Kıyafetlerle Kombin Yapılabilir?

Bu kış da, siyah kazak ve siyah pantolon kurtarıcı kombininiz olacak

Hızlı bir şekilde giyinebilmek, etkinliklere gitmek veya dışarı çıkmak için hazırlanabilmek amacıyla özellikle yeni sezonun uyumlu tüm modellerini tercih edebilirsiniz. Siyah kazak ve siyah pantolon kombini son derece klasik bir hale geldiği için, nereye gideceğinize ve ne kadar sürede hazırlanmak istediğinize bağlı olarak, iki parça kıyafet belirleyebilir ve diğer ürünlerle onları destekleyebilirsiniz.

Emporio Armani Kadın Ceket

Şapka takmak isteyip istemediğiniz, gözlük isteyip istemediğiniz, saatiniz ve çantanıza bağlı olarak kombinlerinizin yapısı doğrudan değişecektir. Sadece mini bir çanta kullanmak istiyor olmanız durumunda, siyah montun altına beyaz bir kazak giyebilir, kahverengi, beyaz veya kot pantolonlar tercih edebilirsiniz. Ya da Love Moschino çantaların gücünden destek alıp, stilinizi daha da parlatabilirsiniz.

Bunun dışında çizme veya bot olarak siyah, kahverengi, lacivert gibi renklerdeki ayakkabılarınızla çantanızı uyumlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Böylece hem güzel görünüme sahip olabilecek hem de yapacağınız kombinle isterseniz alışverişe çıkabilecek isterseniz de herhangi bir etkinliğe katılabileceksiniz.

#4 Sweatshirt İle Yapılabilecek Kombin Tavsiyeleri

Sweatshirt, bu kışın yıldız parçası olmaya aday

Sweatshirt, kış mevsiminde kombin oluşturulurken tercih edilebilecek hem en kullanışlı hem de şık görünmeyi mümkün kılacak parçalardan bir tanesidir. Kazak veya triko giymek istemeyen kişiler tarafından özel olarak beyaz sweatshirt, siyah pantolon, beyaz ayakkabı, siyah şapka tercih edilebiliyor. Bu kombinde kot pantolon ve montun da son derece büyük bir önemi vardır.

Kenzo Kadın Sweatshirt

Tarzınızı oluştururken bir parçanın ciddi etkinliklerde kullanılacak yapıya sahip olması, diğerinin de günlük kullanım için tasarlanmış olması ve ikisinin aynı kombinde bulunması istenen şıklığı yansıtmanızı engelleyecektir.

#5 Yeni Sezon Kıyafetleriyle Kombin Yapmak

Lüks parçalarla gardırobunuzu yeniden elden geçirin

Yeni sezon kıyafetlerinin kombin yapmak için kullanılacak olması durumunda özellikle de deri ceketlerin dışında, montlar ve kabanlar tercih edilebilecektir. Herkes tarafından direkt olarak lüks giyim markalarının onlarca trend ürünü takip edilerek, kahverengi ve siyah deri ürünlerden yararlanılabilecek şekilde bir kombin yapılması mümkün olacaktır.

Emporio Armani Kadın Elbise

Bu noktada çok büyük bir kitleye özellikle kombin türlerinin spor ayakkabı, triko, gözlük, bileklik, saat, kolye ve kot pantolon kullanılarak da yapılması sağlanıyor.

#6 Kazak ve Pantolon Kombin Tavsiyeleri

Kazak ve pantolon kombininin güçlü etkisi

Kaliteli ürünlerle kombin yapmak için kazak ve pantolon için gerçekleştirilen üretimleri inceleyebilir, hangi markanın yeni sezonlarının kombin için uyumlu olduğunu belirleyebilirsiniz. Kazak, triko, örgü şapkalar, çizmeler, botlar, spor ayakkabılar ve elbiseler gibi birbirinden farklı ürünlerin üretimini yapan markaların yeni sezon ürünlerini inceleyebilirsiniz. Bu noktada binlerce kişi tarafından faydalanılabilecek markalar, Emporio Armani, Armani Jeans gibi markalar oluyor.

Kenzo Kadın Triko

Her zaman için kazak ve pantolon kombininin kırmızı ve siyah veya kırmızı ve beyaz renklerde yapılmasını sağlayabilecek kombin seçiminizi gerçekleştirebileceksiniz. Yeni markaların siyah keten pantolon türlerinin yanı sıra, özellikle satın almaya uygun, kış mevsiminin en çok ilgi gören seçeneklerini de inceleyebilir ve beden ölçülerinize uygun şekilde yeni sezon kombinlerini oluşturabilirsiniz.

#7 Lüks Markaların İki Parça Kombin Tavsiyeleri

Türkiye’de lüks markalar tarafından tek parça ürünlerin dışında, iki parça kıyafetler için de hem gösterişli hem de sempatik olmanızı sağlayacak şekilde üretimler yapılabiliyor. Çok daha ciddi bir görünüme sahip olmak istiyor olmanız durumunda, makyaj ve küpenin yanı sıra çanta ve ayakkabıyla da bunu desteklemeniz gerekiyor. Sadece pantolon ve kazak tercihiyle bu görünüme ulaşılması yeterli olmayacaktır.

Armani Exchange Kadın Kaban

Eğer çok kısa süre içerisinde hazırlanmak, hem güzel görünmek hem de her yere giderken giyebileceğiniz yapıya sahip kıyafetleri kullanabilmek istiyorsanız, iki parça kombinler için tavsiyeleri incelemeniz ve bunlara göre hareket etmeniz gerekecektir. Bu alanda binlerce kişi tarafından Converse, Gucci, Dolge Gabana, Emporio Armani, Armani Exchange gibi kaliteli, lüks markaların yeni sezon giyim üretimleri ilgi görmeye devam ediyor. Siz de her zaman için yeni sezonun her bir ürün türünden faydalanılması mümkün olacaktır.

#8 Lüks Kıyafetlerle Kombin Tavsiyeleri

Lüks kıyafetlerle sezon trendlerini yakalamanın yolları

Yeni sezon kıyafetleriyle özellikle kombinlerde saat, çanta ve ayakkabı detaylarına dikkat edilmesi, uyumlu olmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Bu sayede, günlük kıyafetlerinizi de son derece şık bir görünüme sahip olabilecek hale getirebilirsiniz. Kış mevsiminde sadece pantolon değil, uzun etekler tercih edebilir, özellikle de şortların yanı sıra kot pantolonlar veya keten pantolonlara ilgi gösterebilirsiniz. En kaliteli ve lüks giyim markaları arasında yerini alan, milyonlarca kişiye hitap eden markaların yeni sezon ürünlerinden bu noktada her zaman yararlanmak mümkün olacaktır.

Armani Exchange Kadın Etek

Baskısız düz kazaklar tercih edilebileceği gibi, çeşitli bölgelerinde desenlerin ve işlemelerin yer aldığı kıyafetler için de tercihinizi yapabilirsiniz. Klasik giyimin yanı sıra çok daha şık görünebileceğiniz fakat yeni model ürünlerle görünümünüzü iyileştirebileceğiniz yeni kombinleri de tercih edebilirsiniz. Armani Exchange, stilinize takla attırmak için en ideal parçalara sahip markalardan. Çantanızı seçerken dahi hızlı bir şekilde hazırlandığınızı fakat şık olduğunuzu belli edebileceğiniz şekilde ufak, çok gösterişli bir model olmayan, lüks markaların yeni sezon üretimlerinden yararlanarak kullanmanız yeterli olacaktır.