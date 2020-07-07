Kısa Saçları Hacimli Göstermenin Yolları

Kısa saç kullanımına bir defa alıştığınızda vazgeçmek ne mümkün! Kısa saçların tek olumsuz özelliği zaman zaman hacimsiz görünmeleri olabiliyor. İşte bunun önüne geçebileceğiniz önerilerimiz sizlerle!

Kat ekleyin.

Saçlarınıza hafif bir kat eklemeniz havanızı değiştirecek. Parizyen bir hava katacağı kesin. Katlı saçların çok daha hacimli saçlar yarattığı bir gerçek ve bu durum kısa saçlarda da değişmiyor.

Kakül etkisi!

Kakül kısa saçlarınızı çok daha hacimli ve gür gösterme özelliğine sahiptir. Net bir kakül kestirebileceğiniz gibi saçlarınız ön kısımlarına perçemler de ekleyebilirsiniz.

@maria_bernad

Yandan ayırın.

Saçlarınız hangi boyda olursa olsun saçları yandan ayırmak çok daha hacimli bir görünüm oluşmasını sağlıyor. Saçlarınızı ortadan ayırmak yerine yandan ayırın.

Işık oyunlarından yararlanın.

Saçlarınıza rengine uygun şekilde ekleyebileceğiniz gölgeler ile çok daha hacimli bir saç illüzyonu yaratabilirsiniz.

İri dalgalar!

Saçlarınız kısa olsa da orta kalınlıkta bir maşayla saçlarınızı iri dalgalarla şekillendirmeyi deneyin. Sabitleyici sprey sıkın ve hacimle dans eden saçların tadını çıkarın!

Kapak fotoğrafı: @taylorlashae