Kişiselleştirilmiş Cilt Bakımı Ürünü Trendinin Öne Çıkan Markaları

Cilt bakımına dair her gün yeni bir şey öğrendiğimiz günümüzde; yeni bir trend ile karşı karşıyayız.

Kişiselleştirilmiş cilt bakımı ürünlerinden bahsediyoruz! “Stilimizden diyetimize, hayatımızdaki her şeyi kişiselleştiriyoruz.” diyen New Yorklu dermatolojist Dendy Engelman ekliyor “hastalarım soru dolu bir listeyle gelip isteklerini söylediğinde ve onlara uygun bir rutin ayarladığımızda mutlu oluyorum. İşte markaların da kişiselleştirilmiş ürünlerle yaptığı da bu.”

Ancak bazılarına göre de markaların sitelerinden test çözerek doğru ürüne karar vermek çok da mantıklı olmayabilir.

Yine de bu trende kapılmaya hazırsanız; işte kişiselleştirilmiş ve ihtiyaca göre şekillendirilen ürün serilerine sahip cilt bakım ürünlerinin öne çıkanları…



Clinique iD

Önce Clinique iD’nin baz formülü seçiyorsunuz. (Jel ya da losyon gibi…) sonrasında ise cilt probleminize uygun kartuşu seçiyorsunuz. Renk eşitsizliği, çizgiler veya kuruluk gibi.. İşte iksiriniz hazır!



Curology

Ünlü dermatoloji uzmanı David Lortscher’ın ortağı olduğu marka; akne tedavisi üzerine kişiye özel ürün sunuyor.

Kiehl’s Apothecary Preparations

Seçili mağazalarda size yapılan cilt testi neticesinde Skualan bazlı kompleks ürünlerden birini seçiyorsunuz.



Neutrogena Mask iD

eutrogena’nın Mask iD servisi; Skin360 dizaynı sayesinde cildin ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilmiş 3D kağıt maske tasarlıyor. Üstelik maskenin istenilen noktasına istenilen içeriği ekleyebiliyorsunuz.

SkinCeuticals Custom D.O.S.E.

Dermatoloji uzmanlarının da favorisi olan marka; kişiselleştirilme işlemni ayrı bir seviyeye çıkarıyor. 85,000 farklı algoritmaya göre kişiselleştirilmiş ürün yaratabildiğiniz bu sistemle 48 ayrı serum yaratabilirsiniz.