Kistik Akneleri Yok Etmek İçin En Etkili Ürünler

Akne pek çok farklı tip ve formda cildimizi ziyaret edebilir. Ancak kuşkusuz en zor formu kistik akne olanları…

Cildin altında; genelde büyük ve irrite olmuş nodüller olarak oluşan kistik akneler; yanlış tedavi uygulanırsa ciltte iz bırakabilir.

İşte cildinizi tahriş etmeden sonuç alabileceğiniz tedavi edici kozmetik ürünleri…



Differin Gel

Retinol içerikli ürünler her zaman kistik akneler konusunda hızlı sonuç almanızı sağlar. Haftada birkaç kez uygulayabileceğiniz Differin Jel de; kızarıklık, şişkinlik ve kapalı gözenekler konusunda harikalar yaratıyor.



iS Clinical Pro-Heal Serum Advance+

Kistik akne için sert peeling veya soyucular kullandıkça cildinizi irrite edebilirsiniz. Serumlar yardımıyla cildi koruyup nemlendirirseniz daha hızlı sonuç alabilirsiniz.



La Roche-Posay Effaclar Duo Dual Acne Treatment

Benzoyl peroxide içeren bu ürün; ciltteki ölü derileri atıp sivilceye etki ediyor.



The Ordinary Salicylic Acid 2% Solution

The Ordinary’nin Salicylic Acid 2% solüsyonu; kısa sürede akneye etki ediyor. Haftada bir kaç kez uygulayabileceğiniz bu ürün aynı zamanda uygun fiyatlı.



Sunday Riley Saturn Sulfur Acne Treatment Mask

Mevcut aknelere müdahele etmekle kalmayıp yenilerinin çıkmasını engelleyen bu maskeyi; topikal olarak da uygulayabilirsiniz.



CosRx Acne Pimple Master Patch

Uygun fiyatlı bir diğer seçenek olan bu akne/sivilce bantları,gece boyu sorunlu bölgeye etki ederek iyileşmeyi hızlandırıyor.



Murad Outsmart Acne Clarifying Treatment

Jel-serum formatlı bu ürün; nazikçe cildin altına etki ediyor ve irritasyonu engelliyor.