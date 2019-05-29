Kit Harington Alkol ve Stres Problemleri Nedeniyle Rehabilitasyon Merkezine Yattı

Game of Thrones dizisinin Jon Snow'u Kit Harington; son dönemde stres ve alkol problemleriyle baş edemediği gerekçesiyle rehabilitasyon merkezine yattı.

Tedavinin 120 bin dolar olduğu lüks bir merkeze yatan Harington'ın temsilcisi;

"Kit programındaki bu boşluğu, bazı kişisel meseleler ve sağlığı üzerinde değişiklikler yapmak için bir fırsat olarak gördü." şeklinde açıklama yaptı.

Kit Harington'ın dizinin son çekim gününde de kaygı ve stres kaynaklı olarak hiperventilasyon (hızlı nefes alma) yaşadığı biliniyor.

Geçen yıl evlendiği eşi Rose Leslie de, Harington'a bu süreçte destek olacağını açıkladı.