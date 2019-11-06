Kit Harington Marvel Evrenine Katıldı

Şimdiden unutulmaz dizi karakterleri arasında yerini alan Jon Snow’a hayat veren Kit Harington, yeni rolüyle izleyicileri kendisine bir kez daha hayran bırakmaya hazırlanıyor.

Marvel Sinematik Evrenine katılan isimlerden biri de Kit Harington oldu! Eternals filminde Kara Şövalye olarak Marvel evreninde yerini alacak olan Kit Harington’ın yanında filmde başka yıldız isimleri de izleyeceğiz.

Filmde Harington’a Angelina Jolie, Salma Hayek ve Gemma Chan’in yanı sıra Game of Thrones’ta Robb Stark rolünde izlediğimiz Richard Madden da eşlik edecek.

Kit Harington’ı bu filminde tıpkı Game of Thrones’taki gibi kılıç kullanırken göreceğiz.

Harington basın toplantısında yaptığı açıklamada yeni rolüne mizahi bir yönden yaklaştı: “Jon Snow’dan olabildiğince uzak bir şeyler seçmeye çalıştım, ancak bir süper kahramanı oynayacağım ve bir kılıcı var.”

Çekimleri devam eden filmle ilgili heyecanını ise şu cümlelerle paylaştı: “Kariyerimi zirveye çıkaran Game of Thrones’un bitmesiyle Marvel ortaya çıktı. Yeni bir dünyaya ve yeni bir evrene dahil olmak gerçekten heyecan verici. İnsanların Marvel evreni ilgili ne kadar tutkulu olduklarını görebiliyorum.”

Eternals 6 Kasım 2020’de izleyicilerle buluşacak. Yapımı Marvel evreni hayranları kadar Game of Thrones fanlarının da merakla bekleyeceği kesin.