Kız Arkadaşlarınız İçin Yılbaşı Hediye Fikirleri

Yılbaşı heyecanı, beraberinde hediye alma telaşını da getiriyor. En yakın kız arkadaşınızın hem sevebileceği hem de oldukça iyi şekilde kullanıp memnun kalacağı bir hediye bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Üstelik konu en yakın arkadaşlar olunca, hediye seçmek daha da zorlaşıyor.

En iyi kadın yeni yıl hediyeleri ise hazırladığımız bu listede gizli. Teknolojik ürünlerden spiritüel parçalara; işte kız arkadaşlarınız için yılbaşı hediye fikirleri…

Şarj Edilebilir Bluetooth Speaker Su Şişesi

AQUIO, amazon.com

Bu speaker aynı zamanda su şişesi olarak da kullanılabiliyor. Sadece arkadaşınıza değil, kendiniz için de bir tane almak istediğinize eminiz!

Sezonun Trendlerinin İzinde Bootie

TOPSHOP

Tüm bootie modelleri oldukça iyi hediye seçenekleri oluşturuyor. Tek yapmanız gereken en yakın kız arkadaşınızın favori rengini ve kombin seçimlerini gözden geçirip o ayakkabıyı almak!

Charm Bilezik

ANTHROPOLOGIE

Kadın için yılbaşı hediyeleri söz konusu olduğunda takı ve aksesuar her zaman doğru ve risksiz seçimlerden biri olacaktır. Tüm yıl ona şans getirmesi için charm bliezikler; yılbaşı hediye fikirleri içerisinde en iyi seçeneklerden biri.

Pijama Takımı

EBERJEY

Ultra yumuşak bir pijama setine kim karşı koyabilir? Yıl boyunca tüm o tembel hafta sonlarında size hediyeniz için çok teşekkür ediyor olacak!

Sıcak Bir Bere ya da Şapka

GENIE BY EUGENIA KIM



Yılbaşı ruhunu yansıtan bir hediye vermek istiyorsanız, sımsıcak ve rengarenk bereler harika bir seçenek olabilir. Üstelik arkadaşınız için de oldukça sevimli bir anı olacak.

AirPods

APPLE



AirPods vagonuna atlamanın tam zamanı! Üstelik bu yılbaşı hediyesini arkadaşınızın hayatı boyunca unutamayacağına eminiz!

ELAGO, urbanoutfitters.com

İşte arkadaşlarınızın size minnettar kalacağı başka bir hediye önerisi daha. Kadın için yaratıcı hediye fikirleri peşindeyseniz; bu tarz şarj üniteleri hayatlarını kurtarırken şıklıklarıyla da kalp çalacak.

Eğer tüm gün Google’a “kadın için yılbaşı hediyeleri” yazıp aratıyor ve hala o dilediğiniz sıra dışı sonuca ulaşamıyorsanız; listenin doğru noktasındasınız! En yakın kız arkadaşınız spritüel şeylere bayılıyor ve hala hayalindeki aşkı mı arıyor? Öyleyse bu noktada size; arkadaşınız için aşk ritüellerinin bulunduğu bu kitabı almak düşüyor!

Akrilik ve İnci Saç Klipsleri

FANI, amazon.com

Saç aksesuarları; kadın için yılbaşı hediyeleri söz konusu olduğunda joker seçimlerin başında geliyor. Çoklu setlerden alarak hediyenizi daha da üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

ANTHROPOLOGIE

Eğer bohem stile sahip bir arkadaşınız varsa, yüzük setleri en iyi hediye seçeneklerinden biri. Altın tonlarında yüzük setleri alarak, ona tüm yıl şans getirmesini garantileyin!