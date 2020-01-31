Kobe Bryant’ın Eşinden Duygulandıran Mesaj

Geçtiğimiz günlerde tüm dünya sporun dev isimlerinden birinin yasını tuttu. 26 Ocak günü NBA’in başarılı basketbol oyuncularından 41 yaşındaki Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, Mamba Spor Akademisi’nde gerçekleşecek bir turnuvaya giderken Güney Kaliforniya’da geçirdikleri helikopter kazasında hayatlarını kaybettiler.

KOBE BRYANT VE KIZI GIANNA

Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant Instagram hesabını gizli olarak kullanıyordu. Ailecek yaşadıkları büyük kaybın ardından Vanessa Bryant hesabını açarak tüm ailenin bir arada olduğu bir fotoğrafla herkesi duygulandıran bir mesaj yayınladı:

“Kızlarım ve ben, bu korkunç süreçte gösterdikleri destek ve sevgi için milyonlarca insana teşekkür ediyoruz. Dualarınız için çok teşekkürler. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Kızlarımın muhteşem babası, biricik sevgilim Kobe’un ve Natalia, Bianka ve Capri’nin biricik kardeşleri, düşünceli, güzel ve mükemmel kızım Gianna’nın ani kaybı bizi tam anlamıyla yıktı. Kazada sevdiklerini kaybeden diğer ailelerin de üzüntülerini derinden paylaşıyoruz. Acımızı tarif edebilecek kelimeler yok. Kobe ve Gigi’nin bu kadar derinden sevildiklerini bildiklerini görmek beni rahatlatıyor. Onların hayatımızda olması gerçekten çok kutsaldı. Keşke burada sonsuza dek bizimle olabilselerdi. Bizde çok erken ayrıldılar.“

Vanessa Braynt samimi paylaşımına şu cümlelerle devam etti: “Bugünden sonra bizi neyin hayatta tutacağından emin değilim ve onlarsız bir hayatı hayal etmek imkansız. Ancak her gün uyanıyoruz ve bir şeylere devam ediyoruz, çünkü Kobe ve Gigi yolumuzu aydınlatmak için parlıyorlar. Onlara olan sevgimiz sonsuz ve sınırsız. Keşke onları kucaklayıp öpebilseydim. Onları sonsuza dek yanımızda tutabilseydim…

Kederinizi ve desteğinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Bize bu yeni gerçeklikte yol almamız için gereken saygıyı ve mahremiyeti vermenizi istiyoruz.“