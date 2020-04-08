Biliyorsunuz ki 21 Mart itibariyle Güneş Koç burcunda! Hazır Güneş, zodyağın lider burcu Koç burcuna geçmişken, bu burcun en öne çıkan stil ve hayatlarına dair detayları sizin için listeledik. İşte Koç burcu kadınının güzellik ve aşk sırları:

Koç Burcu Kadını Stili

koç burcu kadını giyim stili

Tam bir moda gurusu olarak bilinen Koç burçları, stilleriyle her zaman öne çıkarlar. Moda dünyasının en ünlü ikonlarının Koç burcu olması bir rastlantı olamaz değil mi? Carrie Bradshaw karakteriyle özdeşleşen Sarah Jessica Parker, Lady Gaga, Rosie Huntington Whiteley ve Alessandra Ambrosio gibi… Ateşli, feminen, seksi ve risk alan görünümler onların işi.

Koç Burcu Stil ikonu

Aldığı tü risklerle her zaman şaşırtan ve kendisine hayran bırakan Lady Gaga!

Koç Burcu İmza Parfümü:

guerlaın samsara

Guerlain Samsara

Stiliniz ve duruşunuz konusunda bu kadar cesurken, hafif kokuları tercih etmenizi bekleyemezdik değil mi? Dinamik, enerjik ve mistik karışımlar tam size göre. Aynı zamanda ateşi de çağrıştırması gerekiyor tabii.

Koç Burcu Kadını Spor Rutini

josephıneskrıver

Bir Koç burcu olarak tam bir hiperaktif olduğunuzu söylememiz mümkün. Enerjinizi boşaltmanız için sizi yoracak sporlara ihtiyacınız var, ancak aynı zamanda sosyalleşmeniz de gerekiyor. Bu yüzden spor salonunda geçireceğiniz yoğun saatler size yardımcı olabilir. Aynı zamanda jimnastik ya da tenis gibi vücudunuzu zorlayıcı disiplindeki sporlara da yeteneklisiniz.



Koç Burcu Kadını Dekorasyon Stili

koç burcu kadını dekorasyon stili

Gösterişten hoşlanan ancak zarafeti de elden bırakmayan Koç burçları, bunu evlerine de yansıtıyor. Kullanışlı, az yer kaplayan, dinamik mekanlar onlara göre. Bej tonlarından ve şık aksesuarlardan hoşlanıyorlar.

Koç Burcu Kadını Seyahat Rotası

koç burcu kadını seyahat rotası

Yeme içme konusundaki ilginizi de düşününce hem yeni tatlar tadabileceğiniz hem de eğlenebileceğiniz yerler tam size göre! Arjantin veya Brezilya gibi ülkeleri tercih etmelisiniz.

Koç Burcu Kadını Makyaj Stili

rosıe huntıngton whıteley

Makyajınız konusunda kusursuz kelimesinin hakkını vermeye çalışıyorsunuz. Genelde doğal halinizle olsanız da makyaj yapıyorsanız bunun olması gerektiği gibi olmasına dikkat ediyorsunuz. Öne çıkarılan gözler, yumuşak dudaklar, ışıldayan bir cilt sizin makyaj kodlarınız. Tıpkı Rosie Huntington Whiteley’nin makyajında olduğu gibi!

Koç Burcu Kadını Renkleri

koç burcunun uğurlu renklerş

Bir alevi düşünün. Kök noktalarındaki elektrik mavisinden kırmızının tüm tonlarına doğru ilerleyen skala tam size göre!

Koç Burcu Kadını Aşk Hayatı

rosıe huntıngton whıteley ve jason statham

Arkadaş çevrenizde tam bir çapkın olarak bilinseniz de, aslında aklınızda olan tek şey doğru kişiyi bulmak. Eğer güvendiğiniz -zor testleriniz var bu konuda- kişiyi bulabilirseniz dünyanın en romantik aşığı olabilirsiniz.



Koç Burcu Kadını Yeme-İçme Alışkanlıkları

koç burcu yeme içme rutini

Hassas noktanız mideniz. Bu yüzden mideniz için zararlı olabilecek besinleri yemekten vazgeçmeniz gerekse de çoğunlukla damak tadınız galip geliyor. Pratik ve leziz yemeklerden hoşlanıyorsunuz. Vegan yaşam pek size göre değil.