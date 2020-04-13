Koç Burcuna Geçen Merkür’ün Etkileri

Merkür, dün itibariyle Koç burcuna yönelmeye başladı. Bu hareketin süreceği üç hafta boyunca dikkat etmemiz gereken bazı noktalar olduğunu belirtiyor astrologlar.

Fevri çıkışlara, dik başlı tavırlara açık olabileceğiniz şu süreçte adımlarınızı biraz daha düşünerek atmanızda fayda var. Çünkü iletişim gezegeni olan Merkür, ateş grubunun en sivri dilli burcu olan Koç’a geçiyor. Haliyle en özen göstermemiz gereken konu da iletişim şeklimiz oluyor.

İkili ilişkilerinizde çok bilmiş bir tavır sergileyebilirsiniz. Bu karşınızdaki kişiler tarafından antipatik bulunarak hayal kırıklıklarına ve tartışmalara yol açabilir. Daha nazik olmaya özen göstermemiz gereken bir zamandan geçiyoruz diyebiliriz. Dünya olarak sağlık tehdidiyle baş ettiğimiz şu günlerde zaten yeterince gergin ve savunma halindeyiz. Bunu daha da zorlaştırmamak adına kuracağımız her cümleyi en azından biraz daha özenli düşünmeliyiz.

Tüm bu iletişim dikkatinin yanında pozitif şeyler de olmuyor değil. Önümüzdeki bu üç hafta boyunca yeni fikirler üretmek konusunda sıkıntı yaşamayacaksınız. Yaratıcılığınız bir hayli yüksek olacak. Hevesle başladığınız işleri yarı yolda bırakmadığınız sürece keyifli üretkenlikler gösterebilirsiniz.

18 Nisan’da Merkür hem Mars hem de Venüs ile açı kuruyor. Bu da karşı cinsle iletişiminizi pozitif etkileyerek çekici yanınızı güçlendirecek. Sevginizi ve tutkunuzu özgürce dile getirmek için size gerekli cesareti verecek.